「マジか」モロッコ代表の25歳MFがブラジル相手に華麗なループ弾！「美しすぎる」「技あり」など脚光【Ｗ杯】
現地６月13日、北中米ワールドカップのグループＣ第１節で、モロッコ代表はブラジル代表とニュージャージー・スタジアムで対戦している。
序盤からブラジル相手に押し込む展開が続くなか、先制点を奪う。スコアラーは、イスマエル・サイバリだ。
21分、カウンターの流れからブラヒム・ディアスのスルーパスに抜け出すと、飛び出してきた相手GKの動きを見ながら華麗なループシュートでネットを揺らした。
チームを勢いづける25歳MFの一発に、SNS上では「マジか」「技あり」「美しすぎる」「スーパー」「まじうまい」などの声が上がった。
秀逸なフィニッシュだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ふわりと浮かせた絶品ループ「まじうまい」。モロッコ25歳MFの鮮やかな先制弾
序盤からブラジル相手に押し込む展開が続くなか、先制点を奪う。スコアラーは、イスマエル・サイバリだ。
21分、カウンターの流れからブラヒム・ディアスのスルーパスに抜け出すと、飛び出してきた相手GKの動きを見ながら華麗なループシュートでネットを揺らした。
チームを勢いづける25歳MFの一発に、SNS上では「マジか」「技あり」「美しすぎる」「スーパー」「まじうまい」などの声が上がった。
秀逸なフィニッシュだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ふわりと浮かせた絶品ループ「まじうまい」。モロッコ25歳MFの鮮やかな先制弾