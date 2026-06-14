◆部下との対話の質を高める上司と疲弊する上司の「決定的な違い」

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

マネジャー自身の状況に合わせた時間管理

部下の悩みや相談に耳を傾けることは大切ですが、いつでも同じように時間を割けるわけではありません。普段なら1時間じっくり話を聞ける余裕がある人でも、「今週は他の業務が立て込んでいて、どうしても30分が限界」というケースは当然あります。

そうした自身の状況を客観的に把握し、無理のない範囲で時間をコントロールしていくことが、質の高いマネジメントを維持するコツです。

相談を受けた際の「受け止め方」と「時間設定」

では、実際に時間が限られている状況で、部下から重めの相談を持ちかけられた際、どのように対応すればよいのでしょうか。

たとえば、部下から「今度のプロジェクトで一緒になったAさんとうまくいっていません。一度相談させてください」と声をかけられたとしましょう。そのときは、いきなり日程調整に入るのではなく、まず相手の勇気を受け止めます。

「本来なら私のほうから気づくべきだったのに、気づけずゴメンね。相談してくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えるのです。これにより、部下は「受け入れてもらえた」という安心感を覚えます。

そのうえで、「明後日の午前中、会議の前に30分だけ時間がとれそうだから、そのときに話を聞かせてもらえるかな？」と、具体的に提案します。日頃からスケジュールが共有されていれば、時間が限られている事情は部下も理解してくれるはずです。

制限時間を伝えることで得られる「意外なメリット」

実は、あらかじめ制限時間を伝えておくことには、単なるスケジュール調整以上の大きなメリットが存在します。

「時間は30分間」と枠組みが明確になることで、部下の側にも「ダラダラと感情任せに話すのではなく、要点を整理して臨もう」という意識が自然と働くのです。仕事への意欲が高い部下であれば、限られた時間で的確に状況を伝えるために、事前に相談内容のメモをまとめて持ってきてくれるかもしれません。

お互いのための「枠組み」が対話の質を高める

時間を区切ることは、決して部下を突き放す冷たい行為ではありません。むしろ、限りある時間の中でマネジャー自身が最大限に集中し、密度の濃い対話を実現するための有効な手法です。

お互いにとって負担のないルールの下で向き合うことで、的確な課題解決と強い信頼関係の構築を両立させることができるのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。