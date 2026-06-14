「カブキカフェ ナゴヤ座」の10周年を記念し、名古屋市の円頓寺商店街を練り歩く名古屋山三郎座長（中央）ら＝2026年4月

名古屋市西区の下町情緒が残る円頓寺商店街で、歌舞伎などをアレンジした大衆演劇を楽しめる「カブキカフェ ナゴヤ座」が2026年4月で10周年を迎えた。オープン当初は席が埋まらず苦戦したが、役者との距離が近く、親しみやすい観客参加型の芝居を貫くことでファンを増やし、今ではチケットが即完売するほどの人気に。関係者は「普段の生活の中で気軽に演劇を楽しんでもらいたい」と呼びかけている。（共同通信＝田中荘一郎）

2026年4月上旬、ナゴヤ座で石川五右衛門の歌舞伎をアレンジした芝居が上演された。華やかな衣装の五右衛門役の役者が敵役にとどめを刺し見えを切ると、観客席から「お見事！」と声援が飛んだ。宇都宮市から訪れた主婦（36）は「初めて見たが、間近の演技で迫力があった」と興奮気味だった。

10人程度いる男性役者が週4日、1日2回舞台に立つ。脚本のベースは「勧進帳」などの歌舞伎の人気演目からシェークスピアの「マクベス」まで幅広い。客席は31席で1カ月ほど先まで販売するが、予約開始から10分以内に完売。演劇はユーチューブで配信し、訪れる機会が限られる遠方や海外のファンにも楽しんでもらう。

今でこそ順調だが、オーナーの古川博さん（43）は「オープンから数カ月間、席が埋まらない日があった」と打ち明ける。資金が尽きそうになり、貯金を取り崩し自ら舞台に立ったこともある。元々役者3人で始めた小さな芝居小屋だったが、役者を増やすと客足が伸び、芝居の質も上げることで軌道に乗り始めた。

役者の演技をより間近で感じてもらうため花道を増設したり、公演中、観客が敵役にボールを投げてヒーローに加勢する場面をつくったり、工夫を重ねた。古川さんは「狭いからこそ、役者と観客が至近距離でコミュニケーションを取れるのが強み」と話す。

オープンから舞台に立ち続ける名古屋山三郎座長（43）は「客より出演者が多い時期もあったが、多くの人に支えられて10年。今後も楽しんでもらえるものをつくり続ける」と意気込んだ。