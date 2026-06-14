◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）

連敗を「2」で止めた巨人の橋上秀樹監督代行は、「先制できたのは大きかったですし、同点に追いつかれても、すぐに勝ち越せたのは大きかったですよね」と試合を振り返りました。

2回に、勝ち越し打となる今季初打席で第1号をレフトスタンドにたたき込んだリチャード選手については 「もちろん、ああいうのを期待していますし、本人もそういうものが、自分の特長というのを重々承知していますから、きょうは十分期待に応えてくれましたね」と評価しました。

この日はリチャード選手を含めて、前日のスタメンから大幅に5人を入れ替えました。その意図については「もちろん休養も含めて、あとはなかなか出場機会がなかった若い選手もいましたので、いい機会だなと思って。交流戦もあと2試合なのでね、後半に向けてというのを踏まえて、起用してみました」と説明しました。

ここまで交流戦17試合中、10勝5敗2分とセ・リーグで唯一、交流戦で貯金を作っている巨人。「セ・リーグがかなり劣勢というか、厳しい戦いを強いられていますので。（巨人の）勝ち越しは決まっていますけれども、最後にセ・リーグの意地じゃないですけど、そういったものをしっかり出せればと思いますし、それによって選手もこの後のペナントレースにいい弾みがつくんじゃないかなと思います」と橋上監督代行は交流戦最終日に向け、意気込みました。