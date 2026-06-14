ギンナンを活用した飼料のイメージ

特産のギンナンを活用した飼料で、牛のげっぷに含まれるメタンガスを削減する―。そんなユニークな地球温暖化対策に、愛知県が取り組んでいる。黄色く熟し、独特のにおいを放つギンナンの廃棄部分には、削減効果が確認されているカシューナッツの殻の抽出液と同じ成分が含まれる。県によると、こうした飼料の開発は全国初の試みだという。（共同通信＝広部日菜）

牛は、胃の中で牧草や穀物を微生物に発酵させて消化する。その過程でメタンガスを発生させ、げっぷとして大気中に排出する。体重600キロの成牛の場合、1日当たりの排出量は300〜600リットルに上る。

メタンガスは、二酸化炭素（CO2）の約28倍の温室効果があり、牛などの家畜に由来する排出が約3割を占めている。乳用牛の飼育頭数が全国8位（2025年2月現在）の県は、削減に向けた検討を進めてきた。

その中で、収穫量が全国2位（23年産）を誇り、削減成分が含まれることが判明しているギンナンに着目した。人が食用としているのは種の中心部で、飼料に活用するのは、廃棄される柔らかい部分。このため、安く入手できる利点もある。

県は、牛の健康への影響、実際の削減効果など長期的な検証に取り組む。今年3月には、約1億6千万円をかけて、農業総合試験場の乳牛舎を改修。メタンガス測定器や搾乳ロボットなどを新たに備えた。牛のげっぷを吸引し、成分を測定するなど研究を進める。

政府は、温暖化対策計画で30年度までに温室効果ガスを13年度比で46％削減することを掲げる。県も「あいち地球温暖化防止戦略2030」を策定し、24年度から畜産分野のメタンガス削減に向けた実証事業に取り組んできた。地球に優しい飼料の実現に向け、担当者は「手探りしながら、安価で効果のあるものを目指したい」と話す。