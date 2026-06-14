敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回から7イニングをパーフェクトに抑える快投を披露した。8回も2死までこぎつけたが、遊撃手ムーキー・ベッツのエラーでパーフェクトはストップ。打者22人を連続アウトに仕留めた前回登板から、45人連続アウトで記録は止まった。ただノーヒットは継続している。

打者22人を連続アウトに仕留めた前回登板のエンゼルス戦から1週間。山本がまた衝撃の快投だ。

初回、先頭打者のアントナッチと三振に仕留めて以降、ホワイトソックス打線を制圧。一人の走者も出さず、3者凡退のイニングを続けた。味方の好守にも助けられ、7回まで89球。21人連続で切って取った。

8回も2人を打ち取り、3人目のマイドロスを遊ゴロに仕留めたかと思われたが、遊撃手ベッツがエラー。打球をはじいて出塁を許し、パーフェクトは止まった。連続打者アウトは45で止まったが、それでも続く打者を打ち取ってノーヒット投球を継続させた。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXで記録を紹介。「ヨシノブ・ヤマモトは42打者連続アウトを記録しており、記録は更新中だ。1920年以降に、これより多くの連続アウトを記録したのは、ヤスメイロ・ペティット（46打者連続）とマーク・バーリー（45打者連続）のみだ」と伝えた。山本はバーリーに並ぶ2位となる。

米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者は「今のヤマモトはまさに無敵だ」と絶好調ぶりを表現。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ミルウォーキーでブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキーが1安打14奪三振の完封勝利を挙げてから24時間も経たないうちに、シカゴで行われた試合でドジャースのエース、ヨシノブ・ヤマモトが7回までに21人の打者全員を抑えている」と伝えた。

山本は試合前時点で12試合に先発し、6勝4敗、防御率2.68の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）