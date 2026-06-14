フランス代表のジュール・クンデらが宿泊先の部屋を公開

北中米ワールドカップ（W杯）に臨むフランス代表の宿泊先の一室が注目を浴びている。

フランス代表の公式X（旧Twitter）アカウントが選手たちが宿泊するホテルの一室をフランス代表選手たちが紹介する動画を公開。おもてなしにスペイン1部バルセロナDFジュール・クンデは「この歓迎はすごく気に入ったよ」と喜んでいた。

2大会ぶりの世界制覇を目指すフランス代表は、初戦・セネガル戦に向けてボストンに滞在している。ホテルに到着したクンデは思わぬおもてなしに目を丸くした。室内には大きな額縁にクンデの写真が飾られており、ボストン近郊を拠点とするアメリカンフットボールのプロチームであるニューイングランド・ペイトリオッツ、プロバスケットボールチームのボストン・セルティックス、プロ野球チームのボストン・レッドソックスのユニフォームや背番号入りのバスローブが選手を出迎えるように用意されていた。

宿泊先の思わぬ歓迎にクンデは「すごくかっこいい部屋だ。最高だ。うん、この歓迎はすごく気に入ったよ」と笑顔を浮かべた。この他イングランド1部リバプールDFイブラヒマ・コナテ、スペイン1部レアル・マドリードMFオーレリアン・チュアメニが宿泊先のおもてなしに喜ぶ様子が映されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）