イスマエル・サイバリが先制ゴールもヴィニシウスが反撃弾

北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、グループステージの注目カードの一つであるブラジルとモロッコが対戦した。

強豪同士の一戦は、前半を終えて1−1と白熱した展開となっている。

優勝候補に挙げられるブラジルだが、この試合では立ち上がりから組織だった守備を見せるモロッコに苦しめられる。そして前半21分にはカウンターから、モロッコが先手を取る。ブラジルの攻撃を食い止めるとMFブラヒム・ディアスが中央から最前線へスルーパスを出す。ブラジルのセンターバックの間を切り裂いたボールをFWイスマイル・サイバリが受けると、ペナルティエリアを飛び出してきたGKアリソンをループシュートで抜き、先制ゴールを決めた。

見事な試合運びで先制したモロッコだったが、ブラジルもハーフタイム前に追い付く。前半33分、左サイドでボールを受けたFWヴィニシウスが中央へカットインし、右足でシュートを放つ。これがゴールに決まって1−1の同点に追い付いた。

追い付いたブラジルは試合の主導権を握り、モロッコを攻め立てる。しかし、モロッコも粘り強く対応して決定機は作らせずに前半は1−1のまま終了した。SNSでも白熱した試合展開に「激アツ展開」「ほんと好カード」「面白すぎる展開」「予想以上にヤバい」「グループリーグの試合じゃないわ」「レベルが高すぎる」など多くの声が上がり、屈指の好カードが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）