☆ソフトバンク―ヤクルト（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝アルメンタ、ヤクルト＝奥川

ソフトバンクは１４勝３敗の勝率・８２４で交流戦の首位。１４日の最終戦に勝利なら、２位の日本ハムが△か●で２年連続１０度目の優勝が決まる。

２００５年から始まった交流戦で優勝回数の多いチームは、ソフトバンクが９度、次いでロッテ、巨人、オリックス、ヤクルトの各２度だから、ソフトバンクが断トツの多さだ。

昨年は柳町が期間中トップの打率・３９７で交流戦のＭＶＰを受賞した。今年は・３５２で打率３位にランクインする近藤、７本塁打と１９打点で２部門トップの栗原による争いか。

投手では１安打完封を含め無傷で３勝をマークした大津、８回２／３を無失点で６セーブの杉山もいる。交流戦の優勝とともにＭＶＰ争いにも注目だ。

（その他のカード）

☆日本ハム―中日（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝古林睿煬、中日＝涌井

☆楽天―広島（１３：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝藤井、広島＝岡本

☆西武―巨人（１３：００・ベルーナドーム）西武＝ワイナンス、巨人＝井上

☆ロッテ―ＤｅＮＡ（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ロング、ＤｅＮＡ＝尾形

☆オリックス―阪神（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、阪神＝西勇

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順