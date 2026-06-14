◇インターリーグ ドジャース―Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回2死まで完全投球。味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず、9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、8回1/3を1安打1失点で降板した。

敵地レート・フィールドも異様な空気に包まれていた。9回にマウンドに上がる山本に熱視線が送られる。迎えた先頭のピーターズに投じた1ボールからの2球目、通算105球目の96.6マイル（約155.4キロ）直球が真ん中に入ったところを右翼ポール際に運ばれ、偉業はならなかった。1死をとったところで交代。大谷からも声をかけられ、山本も悔しさをにじませながらも笑顔に変わった。

初回から捕手ラッシングのミットに精密機械のように制球された。今季、イニング別失点で最多の8失点している初回を3者凡退で立ち上がると、2回には2三振を奪うなどつけ入る隙を与えない。最速は98.3マイル（約158.1キロ）をマークした。

6回が始まる前に軸足となる右足付近が深く掘れていたことから整備を要求。その後もリズムが変わることはなかった。3ボールになると、球場もざわついたが、マウンド上では大胆かつ冷静だった。8回2死、マイドロスの打ち取った当たりの遊撃前のゴロを名手のベッツが弾くまさかの失策。完全試合はならなかったが、続くゴンザレスを冷静に二ゴロに打ち取った。ベンチに戻ると、ベッツに笑顔で言葉を交わした。

山本は前回6日（日本時間7日）のエンゼルス戦の初回に失点しながら、初回2の3アウト目から打者22人連続アウトに打ち取るなど、8回2安打1失点の快投で6勝目を挙げた。連続打者アウトの記録はユスメイロ・ペティートが2014年の記録した46人連続アウト。その記録も45人で途切れたが、快投は色あせない。

山本はオリックズ時代に2度のノーヒットノーランを達成。昨年も9回2死までノーヒットの快投を演じたが、この日は9回先頭で打たれた。それでも、いずれ快挙は達成される。そんな圧倒的な投球だった。