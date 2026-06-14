MATCH 08 グループB第1戦



2026年6月14日 10:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリア・スタジアム)



カタール 1-1 スイス



グループBの開幕戦となったカナダと、ボスニア・ヘルツェゴビナの一戦は互いに譲らずドロー決着。もう一つの試合はアジア王者であるカタールと、欧州予選を無敗で勝ち抜いたスイス代表が激突した。



試合開始早々にスイスが最初のシュートを放ったなかで、先にチャンスを作ったのはカタール。2分にアカンジのミスで入れ替わったエジミウソン・ジュニオールがGKと一対一の局面を迎えたが、放ったシュートはGKの正面に飛んでしまった。





対して、スイスは6分にハーフライン付近でジャカがクリアボールを拾うと、相手の背後にスルーパスを供給。これに反応したエンドイェがボックス右からシュートを放ったものの、これはアブナダにセーブされてしまった。徐々にスイスが押し込む時間が増えていくなかで、ザカリアがボックス右手前からクロスを送ると、ファーサイドのエンボロが折り返す。これに反応したフロイラーがアブナダに倒されてPKのチャンスを獲得。これをエンボロがGKの逆を突くシュートをゴール左に蹴り込んでスイスが先制に成功した。スイスがボールを保持し、ハーフコートゲームの様相を呈するなかで、43分にエジミウソン・ジュニオールに決定的なシュートを放たれたものの、コーベルの好守で切り抜けると、前半アディショナルタイムにはボックス左からエンボロがマイナスに折り返すと、走り込んだアエビシェールがシュートを放ったが、アフメドにブロックされてしまった。スイスが1点リードして試合を折り返すと、後半も依然としてスイスペース。49分にはコーナーキックの流れからジャカがGKを強襲する強烈な左足のシュートをボックス手前中央から放ったが、これはアブナダに弾かれてしまった。後半に入って戦術を変更したカタールは徐々に敵陣に攻めていく回数も増えていくなかで、大きなチャンスを作るのはスイス。75分にバルガス、76分にエンボロがシュートまで持ち込むなど立て続けに決定機を迎えるが、ゴールネットを揺らすことはできない。試合終盤にかけてスイスが丁寧にパスを回し、時計の針を進めていくなかで、敗戦濃厚だったカタールが反撃。95分にアフィフのパスを受けたアフメドがボックス左手前からアウトスイングのクロスを供給すると、ファーサイドのフヒが打点の高いヘディングシュートを叩き込み、土壇場で同点に追いついた。このまま試合は1-1で終了。グループBの初戦は2試合ともドローで4チームとも横並びとなっている。［スコア］カタール 1-1 スイス［得点者］カタールブアレム・フヒ（90＋4）スイスブレール・エンボロ（17）［ポゼッション］カタール 31%スイス 56%中立 13%［シュート数］カタール：7本スイス：26本［枠内シュート］カタール：4本スイス：11本［イエローカード］カタールマフムド・アブナダジャセム・ガベルスイスデニス・ザカリア［レッドカード］カタールスイスカタールフォーメーション：［4-2-3-1］監督：フレン・ロペテギGKマフムド・アブナダ（アル・ラーヤン）DFペドロ・ミゲル（アル・サッド）アユブ・アルウィ（アル・ガラファ）ホーマム・アフメド（レオネサ）ブアレム・フヒ（アル・サッド）MFイッサ・ライェ（アル・アラビ）ジャッセム・ガーベル（アル・ラーヤン）アッシム・マディボ（アル・ワクラ）エジミウソン・ジュニオール（アル・ドゥハイル）アクラム・アフィフ（アル・サッド）FWユスフ・アブドゥリサグ（アル・ワクラ）交代出場60分 ユスフ・アブドゥリサグ→アフメド・アラーエルディン（アル・ラーヤン）60分 ジャッセム・ガーベル→カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）60分 アユブ・アルウィ→アフメド・ファティ（アル・アラビ）78分 アッシム・マディボ→モハメド・アルマンナイ（アル・シャマル）88分 エジミウソン・ジュニオール→ハサン・アルハイドゥース（アル・サッド）スイス監督：ムラト・ヤキンフォーメーション：［3-4-3］GKグレゴール・コベル（ドルトムント）DFニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）マヌエル・アカンジ（インテル）リカルド・ロドリゲス（レアル・ベティス）MFデニス・ザカリア（モナコ）レモ・フロイラー（ボローニャ）グラニト・ジャカ（サンダーランド）ミシェル・アエビシェール（ピサ）FWブレール・エンボロ（レンヌ）ダン・エンドイェ（ノッティンガム・フォレスト）ルベン・バルガス（セビージャ）交代出場65分 ミシェル・アエビシェール→ファビアン・リーダー（アウクスブルク）65分 ダン・エンドイェ→ヨハン・マンザンビ（フライブルク）79分 ルベン・バルガス→ゼキ・アムドゥニ（バーンリー）89分 レモ・フロイラー→アルドン・ヤシャリ（ACミラン）89分 リカルド・ロドリゲス→ミロ・ミュハイム（ハンブルガーSV）