呆れるほど仕事できない人は「わかったフリをすること」ワースト1

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

呆れるほど「仕事できない人」

「仕事ができる人になりたい」

そう思って、ビジネス書を読む人は多いでしょう。

ですが、不思議なことがあります。

たくさん本を読んでいるのに、まったく成長しない人がいる。

一方で、少ない経験から大きく変わる人もいる。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その違いについて、「言葉だけで理解しているか、経験を通して理解しているか」だと語られています。

「仕事ができる人」は、何が違うのか？

本書では、まずこんな体験が語られています。

私はカメラマンになるための勉強をしていました。

あるとき、その過程で知り合った人から、撮影仕事の依頼がありました。

運営するワークショップの様子を撮影してほしい、という依頼内容でした。

こんな機会はめったにないと思い、勢いで仕事を引き受けました。

でも、すぐに「もしちゃんと撮れなかったらどうしよう？」と不安になります。

「写真に対する、すべての責任が自分にある……」というプレッシャーを、感じはじめました。

緊張で汗だくになりながらも、なんとか写真を撮っていたとき。

ふと、大発見をします。

それは、「仕事は準備が大事だ！」ということ。

「仕事ができる人とは、準備ができる人のことだ」と、突然、閃いたのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

本で「準備が大事」と読むことはできる。

ですが、本当に腹落ちするのは、「失敗できない状況」を経験したときなのです。

つまり、人はプレッシャーを通して、初めて言葉を実感として理解する。

本を読んだだけでは、人は変わらない

本書では、さらにこう続きます。

1回目の撮影。まずはミスがないように、ということだけを意識して臨みました。

でも、2回目は、1回目の経験を踏まえて、準備を変えたのです。

「どう撮るか？」をあらかじめ考えて行きました。

そして、3回目は2回目の経験を踏まえて、さらにプロの写真家の助言を仰ぎました。すると、より撮影に適したレンズを貸してもらえたのです。

それまでの私は、準備をしてから仕事をしたことがほぼありませんでした。

転職の面接もいつもぶっつけ本番。

いま振り返ってみると、それだから転職もうまくいかなかったのだろうなと思います。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

仕事ができない人ほど、「知識を集めること」で満足します。

ですが、本当に仕事ができる人は違う。

経験したあとに、修正する。準備を変える。改善する。

つまり、「現実とのズレ」をもとに考え直しているのです。

だから、理解が深くなる。

「経験してわかる」と

「言葉だけでわかる」は別物

本書では、最後にこう語られています。

ただこのときの「仕事は準備が大事」という発見は、今も私の中に残り、イラストレーターとしての仕事にもいい影響を与えてくれています。

20代の頃の私が、なぜ「仕事ができる人」になれなかったのかは、私が「言葉だけでわかった気になっていたから」でした。

言葉をふわっと理解していたからです。

逆に、なぜ写真の仕事をしていたときの発見は、今も私を助けてくれているのか。

理由は単純。

私が『経験をした』からです。

そして、経験を通じて言葉を理解したから。

その言葉の理解は、地に足のついたものになります。

言葉の理解には、2つがあります。

『経験してわかること』と『言葉だけでわかること』です。

言葉の上では同じ『わかる』ですが、この2つの間には大きな溝があります。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

「準備が大事」

「顧客視点が大事」

「まず行動しろ」

こういう言葉は、誰でも知っている。

ですが、知っているだけでは何も変わらない。

本当に変わるのは、失敗したとき。焦ったとき。責任を感じたとき。悔しい思いをしたとき。

つまり、「身体で理解したとき」なのです。

本当に仕事ができる人は

「経験で言葉を理解している」

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「知識」と「理解」は違うと教えてくれます。

仕事ができない人ほど、本を読んで「なるほど」と言う。

ですが、そのまま何もやらない。

一方、仕事ができる人は、言葉を現実で試す。

そして、失敗する。ズレる。修正する。

だから、言葉が自分の経験になる。

つまり、本当に仕事ができる人になるには、「知識を増やすこと」が重要なのではありません。

経験によって、言葉を地面に着地させること。

それが、本当の意味で「理解する」ということなのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。