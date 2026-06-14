◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人で偉業こそ逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の投球で降板時には敵地ながらスタンディングオベーションとなった。

この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で途中交代し、前日１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した大谷翔平投手（３１）が２試合ぶりにスタメン復帰。いきなり１回表に１４号先頭弾を放って先取点をたたき出すと、マンシーも１５号２ランで続いて、山本は３点の援護点をもらった。

今季５度失点している初回の立ち上がりだったが、先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三直、３番のベニンテンディも一ゴロに打ち取った。２回は２アウトを奪った時点で、前回登板から試合をまたいで２７者連続アウトの“完全試合”となった。２回も危なげなく３者凡退で抑えた。

３回にはタッカーが右前適時打。４―０となった３回裏も３者凡退で切り抜け、３回までの１巡目を４１球でパーフェクトに抑えた。４回は１番からの打順だったが、たった８球で３者凡退。５回も２死でマイドロスから空振り三振で抑えるなど３者凡退で抑えて、５回まで６４球で１人の走者も出さずにパーフェクトに抑えて勝利投手の権利をつかんだ。

６回はマウンドが荒れていたことで整備を要求。やや時間が空いたが、一塁手・フリーマン、左翼手・コールの好守もあって８球で３者凡退に抑えた。７回はＡＢＳ（自動ボール・ストライクシステム）でストライク判定が２度もボールになる不運があったが、動揺することなく走者は出さなかった。８回は２アウトを奪ったが、マイドロスのゴロを遊撃手のベッツがはじいてパーフェクトは途絶えて、４５者連続アウトで止まったが、続く打者を打ち取ってノーヒットノーランは続いた。だが、８回２死でベッツがゴロをはじいて失策が記録され、完全試合と４５者連続アウトが止まった。無安打で迎えた９回だったが、先頭のピーターズに右翼ポール際へソロを被弾。続く打者を中飛に打ち取って８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振で降板となった。

昨年は９回２死からノーヒッターを逃していた山本は試合後、「去年に続き９回でやられたので野球は難しいなと思いました」と実感を込めて振り返った。

５月２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦から３登板連続で白星を手にしてこの日を迎えた山本。前回登板の６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では、初回に２安打を浴びて１点の先取点を与えたが、１回２死三塁から８回まで圧巻の２２者連続アウトを奪い、８回２安打１失点で３連勝となる６勝目（４敗）をつかみ、「全体的にすごく良くなってると思う」と手応えを口にしていた。

山本はオリックス時代の２３、２４年に２度のノーヒットノーランを達成。メジャーでも昨年９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、９回２死まで２四球の無安打投球を見せて、ノーヒットノーランまであと１アウトまで迫ったが、ホリデーに本塁打を浴びて偉業達成とはならなかった。メジャーで完全試合は、２３年６月にヘルマン（ヤンキース）が１１年ぶり２４度目の達成をしたが、その後は出ていない。ＮＰＢでは、２２年４月に佐々木朗希（当時ロッテ）が２８年ぶりに達成した。