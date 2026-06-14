◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ブラジル―モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）と対戦した。

０―１の前半３２分、ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から右足で同点ゴールを決めた。

右ふくらはぎを痛めて別メニュー調整が続く３４歳ＦＷネイマール（サントス）はベンチ外。それでも、ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）、ＭＦカゼミロ（マンチェスターＵ）らが豪華メンバーが先発に名を連ねた。

◆ブラジル（２３大会連続２３回目） ＦＩＦＡランク６位。Ｗ杯は１９５８、６２、７０、９４、２００２年と５度優勝。イタリア出身のアンチェロッティ監督（６７）が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将は６０人近くの選手を呼びテスト。主な選手はネイマール、ビニシウス、ラフィーニャら。南米予選は５位で通過。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。