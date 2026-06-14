「ホワイトソックス−ドジャース」（１３日、シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手は九回先頭にソロを浴びノーヒットノーランを逃した。九回途中で降板となったが、敵地もスタンディングオベーションで祝福。ベンチに戻るとロバーツ監督らからハグで祝福された。

八回２死からベッツがゴロをはじく失策で完全試合も逃していた。

山本は初回から圧巻の投球を展開した。大谷の先頭アーチなどで３点の援護を受けた初回は先頭アントナッチを１５５キロ直球で空振り三振。続くバルガスへの２球目には今季最速１５８・２キロをマークするなど、１１球で３人を片づけた。

二回は１死から５番Ｂ・モンゴメリーをスプリットで、続くマイドロスを１５８キロ直球で連続三振。三回は先頭ゴンザレスに１０球粘られながら最後はカットボールで空振り三振に仕留めるなど、３人を料理した。

四回は８球で３人を打ち取る省エネ投球。五回は２死からこの日５つ目の三振を奪ってマウンドを降りた。五回まで投じた球数はわずか６４だった。

打順が３巡目に入り、１番打者から始まった七回は先頭のアントナッチは３球で追い込み、５球目の外角低めへのスプリットで７個目の三振を奪った。後続も断って２１者連続アウトを記録していた。

山本は前回まで１２登板、６勝４敗、防御率２・６８。前回、６日のエンゼルス戦は今季最長８回を投げて２安打１失点で勝利投手になった。５月１８日のパドレス戦以降の４登板は３勝１敗、防御率０・９９と安定した投球を続けている。