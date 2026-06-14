「ボーナスが上がったのに、幸せになれない人」の特徴
給料が上がった。ボーナスが入った。それでもなぜか、満たされた感じがしない――そんな経験をしたことはないか。哲学者ショーペンハウアーは、富そのものではなく「富の使い方」に、幸福との分岐点があると言う。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。
富は幸福の条件の一つだ――ただし、使い方次第で
お金があれば幸せになれる、という考え方を否定するのは簡単だ。
しかし著者は、それを単純に否定しない。
ショーペンハウアー自身、富のおかげで自由な人生を生きられた――富は確かに幸福の条件の一つだ、と認めている。
問題は富があるかどうかではない。
富をどう使うか、だ。
著者はここに、「真の金持ち」と「偽の金持ち」という明確な線引きを示す。
「真の金持ち」と「偽の金持ち」、何が違うのか
だが、真の金持ちと偽の金持ちの違いははっきりしている。
真の金持ちは、富を自分の長所を伸ばすことに最大限利用する。経済的・時間的自由を手に入れたら、遊び回ったり、自己顕示欲や購買欲を満たしたりするよりも、自分の教養を磨くことに時間を使う。読書や音楽鑑賞、旅行などを通して美しいものを探し、自分の生の意味を見つけるのだ。
一方、偽の金持ちは時間を生産的に使うことを知らず、人に見せびらかしたり、道楽のために浪費してしまう。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より
真の金持ちが富でまず手に入れようとするのは、経済的・時間的な自由だ。
そしてその自由を、自己顕示欲や購買欲を満たすためではなく、教養を磨くことに使う。
読書、音楽鑑賞、旅行――美しいものに触れ、自分の生の意味を深めていく。
一方、偽の金持ちは時間を生産的に使うことを知らず、人に見せびらかしたり、道楽のために浪費する。
お金は増えても、内側は空洞のままだ。
「何を持っているか」より「何に使うか」が、幸福を分ける。
富がなくても、今日から「真の金持ち」に近づける
この話は、大富豪だけに当てはまるものではない。
少しでも時間的・経済的な余裕が生まれたとき、
それをどこに使うか――その選択を繰り返すことで、人は「真の金持ち」の生き方に近づいていく。
SNSで誰かに見せるための消費ではなく、
自分の内側を豊かにするための時間の使い方。
それが、ショーペンハウアーの言う「富の正しい使い方」だ。
お金の多寡より、その使い方に、幸福かどうかの答えが出る。
今日から試すなら、次に使うお金や時間が「自分の内側を豊かにするか」を一度だけ問い直すことだけでいい。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）