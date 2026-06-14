「ボーナスが上がったのに、幸せになれない人」の特徴

給料が上がった。ボーナスが入った。それでもなぜか、満たされた感じがしない――そんな経験をしたことはないか。哲学者ショーペンハウアーは、富そのものではなく「富の使い方」に、幸福との分岐点があると言う。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

富は幸福の条件の一つだ――ただし、使い方次第で

お金があれば幸せになれる、という考え方を否定するのは簡単だ。

しかし著者は、それを単純に否定しない。

ショーペンハウアー自身、富のおかげで自由な人生を生きられた――富は確かに幸福の条件の一つだ、と認めている。

問題は富があるかどうかではない。

富をどう使うか、だ。

著者はここに、「真の金持ち」と「偽の金持ち」という明確な線引きを示す。

「真の金持ち」と「偽の金持ち」、何が違うのか



だが、真の金持ちと偽の金持ちの違いははっきりしている。

真の金持ちは、富を自分の長所を伸ばすことに最大限利用する。経済的・時間的自由を手に入れたら、遊び回ったり、自己顕示欲や購買欲を満たしたりするよりも、自分の教養を磨くことに時間を使う。読書や音楽鑑賞、旅行などを通して美しいものを探し、自分の生の意味を見つけるのだ。

一方、偽の金持ちは時間を生産的に使うことを知らず、人に見せびらかしたり、道楽のために浪費してしまう。 富が必ずしも悪いわけではない。ショーペンハウアーが強調したように、彼がそのおかげで自由な人生を生きられたのを見れば、富は確かに幸福の条件の一つだ。だが、真の金持ちと偽の金持ちの違いははっきりしている。真の金持ちは、富を自分の長所を伸ばすことに最大限利用する。経済的・時間的自由を手に入れたら、遊び回ったり、自己顕示欲や購買欲を満たしたりするよりも、自分の教養を磨くことに時間を使う。読書や音楽鑑賞、旅行などを通して美しいものを探し、自分の生の意味を見つけるのだ。一方、偽の金持ちは時間を生産的に使うことを知らず、人に見せびらかしたり、道楽のために浪費してしまう。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

真の金持ちが富でまず手に入れようとするのは、経済的・時間的な自由だ。

そしてその自由を、 自己顕示欲や購買欲を満たすためではなく、教養を磨くことに使う。

読書、音楽鑑賞、旅行――美しいものに触れ、自分の生の意味を深めていく。

一方、偽の金持ちは時間を生産的に使うことを知らず、人に見せびらかしたり、道楽のために浪費する。

お金は増えても、内側は空洞のままだ。

「何を持っているか」より「何に使うか」が、幸福を分ける。

富がなくても、今日から「真の金持ち」に近づける

この話は、大富豪だけに当てはまるものではない。

少しでも時間的・経済的な余裕が生まれたとき、

それをどこに使うか―― その選択を繰り返すことで、人は「真の金持ち」の生き方に近づいていく。

SNSで誰かに見せるための消費ではなく、

自分の内側を豊かにするための時間の使い方。

それが、ショーペンハウアーの言う「富の正しい使い方」だ。

お金の多寡より、その使い方に、幸福かどうかの答えが出る。

今日から試すなら、次に使うお金や時間が「自分の内側を豊かにするか」を一度だけ問い直すことだけでいい。