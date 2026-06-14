今日14日は、昨日13日よりも傘の必要な所が増えるでしょう。午前中は日が差していても、午後は曇りや雨となりそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、日本海側を中心に所々で30℃以上の真夏日となるでしょう。熱中症対策が欠かせません。

西から雨雲広がる 晴れマークのエリアも午後は所々で雨

今日14日(日)は、晴れをもたらす高気圧の力が弱まってきます。また、南西諸島付近には梅雨前線が停滞し、活動が次第に活発になるでしょう。





沖縄は大気の状態が不安定で、落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。本島地方では、夜になると激しい雨が降るおそれもあります。九州南部は雨が降ったりやんだりで、九州北部は所々で弱い雨が降るでしょう。四国も雲が多く、早い所では午前中からにわか雨。午後3時頃からは雨の範囲が広がってきます。中国地方と近畿、東海も雲が次第に厚みを増し、夕方以降は所々で雨が降るでしょう。北陸と関東甲信、東北南部は晴れ間が出ますが、午後は、主に山沿いで雨や雷雨の所がありそうです。一方、東北北部はおおむね晴れて、昨日のような雨や雷雨もない見込みです。北海道は今日も変わりやすい天気で、昼頃からは北部を中心にあちらこちらで雨雲や雷雲が湧くでしょう。

日本海側中心に真夏日も 熱中症対策を

全般に、暖かい南よりの風が吹き、雲が多めでも気温は上がります。最高気温は、引き続き、平年並みか高い所が多いでしょう。

札幌で26℃など、北海道も含めて広い範囲で25℃を超える予想です。本州の日本海側を中心に所々で30℃くらいまで上がり、秋田県内など東北北部でも真夏日になる所があるでしょう。

ノドが渇く前に、こまめに水分をとるなど、熱中症対策を心掛けてください。