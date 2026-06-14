えなこ、デニム風の夏ビキニスタイルで近況報告「コミケ用の写真集撮影、もう始めてます」
コスプレイヤーのえなこが11日、自身のインスタグラムを更新。「コミケ用の写真集撮影、もう始めてます」と明かし、デニム風の夏らしいビキニスタイルを披露した。
【写真】「最高です」デニム風の夏ビキニスタイルで美バストまぶしいえなこ
えなこは、準備が順調に進んでいることを伝えつつ「今回もカワイイ衣装だったり夏っぽい作品だったり気合い入れて作ってるので楽しみにしててねー！」とファンに向けて呼びかけ、キュートな2つおだんごヘアでウインクを決めるオフショットを公開。
写真では、夏らしさ全開のデニム風ビキニを抜群のプロポーションで着こなしている。
コメント欄には「どんなスタイルでも最強」「かわい〜」「最高です」「髪型可愛すぎる！」「夏っぽくていいですね」「楽しみ」「早く見たい」「チャーミング」などの声が寄せられている。
【写真】「最高です」デニム風の夏ビキニスタイルで美バストまぶしいえなこ
えなこは、準備が順調に進んでいることを伝えつつ「今回もカワイイ衣装だったり夏っぽい作品だったり気合い入れて作ってるので楽しみにしててねー！」とファンに向けて呼びかけ、キュートな2つおだんごヘアでウインクを決めるオフショットを公開。
写真では、夏らしさ全開のデニム風ビキニを抜群のプロポーションで着こなしている。
コメント欄には「どんなスタイルでも最強」「かわい〜」「最高です」「髪型可愛すぎる！」「夏っぽくていいですね」「楽しみ」「早く見たい」「チャーミング」などの声が寄せられている。