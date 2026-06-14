「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手は８回２死で完全投球がストップした。

八回２死からベッツがゴロをはじく失策を犯して、初めてのランナーを許した。

それでも山本は次打者を二ゴロに打ち取ると、颯爽とベンチへ。ベッツと目が合うと笑顔を見せる余裕を見せた。

九回先頭に右越えソロを浴びてノーヒットノーランも逃したが７勝目を挙げた。

山本は初回から圧巻の投球を展開した。大谷の先頭アーチなどで３点の援護を受けた初回は先頭アントナッチを１５５キロ直球で空振り三振。続くバルガスへの２球目には今季最速１５８・２キロをマークするなど、１１球で３人を片づけた。

二回は１死から５番Ｂ・モンゴメリーをスプリットで、続くマイドロスを１５８キロ直球で連続三振。三回は先頭ゴンザレスに１０球粘られながら最後はカットボールで空振り三振に仕留めるなど、３人を料理した。

四回は８球で３人を打ち取る省エネ投球。五回は２死からこの日５つ目の三振を奪ってマウンドを降りた。五回まで投じた球数はわずか６４だった。