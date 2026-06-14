スポーツ専門局「ESPN」電子版がアトランタ・ブレーブスが13日（日本時間14日）、先発右腕スペンサー・ストライダー（27）を15日間の負傷者リスト（IL）に登録したことについて報じている。

ストライダーは12日のメッツ戦で、右肩と右肘の張りを訴えて途中降板。3回を投げ、6安打、今季ワーストの7失点、3本塁打を浴びた上、登板終盤には球速の明らかな低下も見られた。4回に入って1人目の打者を迎えたところでマウンドを降りた。画像診断の結果、右肘に炎症が確認されたため、負傷者リストに登録した。

ブレーブスのワルト・ワイス監督は試合後、「速球が80マイル台後半まで落ちているのを見て、警報が鳴った」と語った。ストライダーは2019年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、2024年4月には右肘のUCLをインターナル・ブレース手術で修復している。ワイス監督によると、ストライダー本人が右肘と右肩の違和感をチームに伝えたという。

一方で、球速が落ちていることについては本人は気づいていなかった。ストライダーは今季、左脇腹の肉離れからの回復で開幕から34試合を欠場。メジャー最高勝率を誇るブレーブスで、今季8度目の先発登板だった。今季成績は4勝2敗、防御率5.31。昨年の肘手術から復帰して以降は、通算11勝16敗、防御率4.66となっている。

インターナル・ブレース手術を受ける前のストライダーは、メジャー最初の67登板で32勝10敗、防御率3.47。2023年には20勝5敗を記録し、現時点で球界直近の20勝投手となった。同年は130イニングで200奪三振に到達し、シーズン200奪三振到達としては史上最速の記録も作っていた。