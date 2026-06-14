◇W杯北中米大会1次リーグB組 カタール 1―1 スイス（2026年6月13日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールがサンフランシスコ・ベイエリア競技場（リーバイス・スタジアム）で行われ、1―1（前半0―1）で引き分けた。

過去3大会連続16強のスイスが前半17分にPKで先制も、元スペイン代表指揮官のロペテギ監督率いるカタールが後半に押し返し、アディショナルタイムの後半49分に35歳のベテランDFフーヒがヘディングで叩き込む劇的同点ゴール。開催国としてW杯に初出場した前回22年大会では1次リーグ3戦全敗だったカタールが、歴史的な勝ち点1をもぎとった。

発表された入場者数は6万7966人。収容人数の6万8827人に迫る数字だったが、実際は空席が多かった。スイスの応援団が観客席と同じ赤一色だったため中継や配信では目立たなかったが、気温28度のデーゲームで日光が直接当たるスタンドは特に空席が目立った。

今大会では11日（同12日）にメキシコ・グアダラハラで行われた韓国―チェコ戦でも、観客席が空席だらけだった。発表された入場者数は4万4985人も、空席は数千席にのぼったとみられ、FIFAの広報担当者は「試合中に自分の席ではなく通路にいる人が多かった」と苦しい言い訳をしていた。