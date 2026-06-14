【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。

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負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流した１２日夜。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）の提案で、選手ミーティングが開かれた。

ベテラン、若手が分け隔てなく、膝をつき合わせて率直な思いを口にした。板倉や堂安律ら中心選手だけではなく、ベテランの長友佑都、さらには試合に出ることができない吉田麻也、南野拓実も思いの丈を明かしたという。

舞台裏について、２大会連続Ｗ杯のＦＷ前田大然は「戦術的なところはスタッフ陣、コーチ陣とかがやってくれてるんで、それはもうしっかり落とし込んでできてる。あとはメンタルのところ、気持ちのところを話してくれて、（長友）佑都くんが、『戦術を気持ちは超える』みたいなことを言ってくれて、まさにこういう舞台は本当にそうだと思うんで、あとはもう気持ちかなっていうふうに思います」と語気を強めた。

所属するスコットランド・セルティックでは、自身の決勝ゴールでリーグ最終戦で逆転で５連覇を決めるなど、そうした場面に遭遇してきた。それだけに「セルティックの最後の試合はもう戦術よりも本当に気持ち、最後の７試合ぐらいはこのワールドカップみたいな感じだったんで、そういうのがより大事になってくるのかなっていうふうに思います」とうなずいた。