¡Ö»º¸å3¤«·î¤À¤·¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ê¤é³Ú¤À¤í¡©¡×2¿ÍÌÜ¤òµÞ¤«¤¹É×¤Ë¸Â³¦¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢2¿ÍÌÜ¤òµÞ¤«¤¹É×¤Ë¸Â³¦¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö»Ò¤É¤â¤òÆñ»º¤Î¤¹¤¨Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»º¸å¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤âµÁÎ¾¿Æ¤âÍê¤ì¤º¡¢É×¤â°é»ù¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½Ð»º¤«¤é3¤«·î¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢É×¤¬¡ØÁá¤¯2¿ÍÌÜ¤òºî¤í¤¦¡Ù¡Ø»º¸å3¤«·î¤À¤·¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ê¤é³Ú¤À¤í¡©¡Ù¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é»ù¤ò¤¹¤ëµ¤¥¼¥í¤ÎÉ×¤È2¿ÍÌÜ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Ë¸Â³¦¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦°éµÙÃæ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î½÷À¤¬1¿ÍÌÜ¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É×¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤È°ì½ï¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£