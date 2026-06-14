森保監督、遠藤航のW杯離脱決断に「申し訳ない思いでいっぱい」
北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日・ダラス)の前日記者会見に出席し、左足首の負傷でチームを離脱したMF遠藤航(リバプール)について「私自身が最終的に判断させてもらった」と述べ、壇上で異例の謝罪を行った。
第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないままW杯メンバーに選出。5月31日のアイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足首に痛みが出たため途中交代すると、ベースキャンプ地で一度は全体練習に合流したが、11日限りでチームを離脱していた。
森保監督は前日会見の場で、遠藤の離脱について「メディカルスタッフに彼のコンディション的な判断はもちろんしてもらったが、私自身が最終的に彼はプレー可能かどうか、チームに留まるか、離脱なのかという部分を監督として判断させてもらった」と説明。「メディカルスタッフからは常に報告を聞きながらも、まずは一つ区切りのところでアイスランド戦でより長いプレーをする部分でプレー可能ではなかったこと、その後に一度違和感が出た中、リハビリを行って、W杯に向けてプレーできるかどうかを本人にも頑張ってもらってメディカルと共に状態を見てきたが、その上でW杯初戦、全体を通しても100%でプレーできるのが難しいということをメディカルとも話をして、私自身も彼のリハビリ等々を見ながら判断させてもらった」と判断理由を説明した。
遠藤には離脱の判断を伝えた際は「自分が本当にひどいことを選手に伝えているなと思っていた」と森保監督。「話をさせていただいている時、航自身の心中はわからないが、態度としては非常に冷静に話を聞いてくれて、その後のやり取りもお互いに話を冷静にすることができた」と振り返りつつ、「航が傷つくことはもちろんだが、航が大切にしている家族、航が大切にしている応援してくれている方々、多くの人を傷つけることをしてしまったと申し訳ない思いでいっぱい。皆さんに謝りたいと思っている」と謝罪した。
続けて森保監督は「私自身は選手に対しての敬意やリスペクトを欠くことは絶対にないということで選手に接してきた。ただし、今回の決断はチームのために、日本のために、本人に対する敬意を忘れることなく決めさせていただいた」と説明した。
(取材・文 竹内達也)
第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないままW杯メンバーに選出。5月31日のアイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足首に痛みが出たため途中交代すると、ベースキャンプ地で一度は全体練習に合流したが、11日限りでチームを離脱していた。
遠藤には離脱の判断を伝えた際は「自分が本当にひどいことを選手に伝えているなと思っていた」と森保監督。「話をさせていただいている時、航自身の心中はわからないが、態度としては非常に冷静に話を聞いてくれて、その後のやり取りもお互いに話を冷静にすることができた」と振り返りつつ、「航が傷つくことはもちろんだが、航が大切にしている家族、航が大切にしている応援してくれている方々、多くの人を傷つけることをしてしまったと申し訳ない思いでいっぱい。皆さんに謝りたいと思っている」と謝罪した。
続けて森保監督は「私自身は選手に対しての敬意やリスペクトを欠くことは絶対にないということで選手に接してきた。ただし、今回の決断はチームのために、日本のために、本人に対する敬意を忘れることなく決めさせていただいた」と説明した。
(取材・文 竹内達也)