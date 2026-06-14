暑さと湿気で過ごしにくい季節になりました。芸能界も明るく楽しいニュースばかりとはいかず…。嵐が活動に幕を下ろし、「嫌いな芸能人」の名を口にしたあのは番組終了、フジテレビは今年も「27時間テレビ」の放送を断念しました。いつもの覆面メンバーが裏側を語りました。

スポニチ本紙デスク 嵐が5月31日のラストライブをもって26年半の歴史に終止符を打った。素晴らしい締めくくりを見せてくれたけど、やっぱり寂しくなるね。

リポーター ラストツアーは5大ドームで15公演を行い、約49万人を動員した。ラストライブは生配信も行われ、日本中が“最後”の雄姿を見守った。ファンの前では歌ったことのなかった「カイト」など嵐の軌跡をたどる全33曲を歌唱。ムービングステージや制御ペンライトなど、嵐のライブを彩ってきた演出も花を添えた。配信の視聴者へ向けた言葉の数々も胸を打った。

ワイドデスク 「Love so sweet」「Happiness」など、生活の中に嵐の曲があふれていたと実感した。曲全部は知らなくても、サビは口ずさめるという人は多い。配信に見入っちゃったおじさんも多い。

週刊誌記者 冠バラエティーは家族で楽しめるし、メンバー全員がドラマなどの主演を張れる。まさに国民的アイドルだよね。

本紙デスク 何より重きを置いてきたのは5人でいること。20年に活動休止したのも、大野智の「一度自由に生活してみたい」との申し出から「5人でなければ嵐でない」という結論に至ったから。そこからファンに感謝を伝えるため、もう一度集まって、有終の美を飾った。松本の「生まれ落ちた姿のままゴールテープを切れた」にはぐっときた。

ワイドデスク ラストライブ1週間前には民放キー局でCMジャックして話題を呼んだけど、活動再開後に5人でメディア出演することは結局なかった。

週刊誌記者 株式会社嵐は、活動終了後にSNSで「『嵐』としてはテレビにもCMにも出ず、ファンクラブ会員の皆さまとともに過ごすという選択をしました」と説明。ファンファーストの姿勢を貫いたね。

ワイドデスク 今後二宮和也と松本潤は個人事務所で活動し、櫻井翔と相葉雅紀はSTARTO ENTERTAINMENTに残る。中でも今後について最も注目を集める大野は31日をもってSTARTO社を退所した。

本紙デスク スポニチの取材では大野は引退はせず、芸能活動を継続する意向。アート分野でも才能を発揮しているから、どんな活躍を見せてくれるのか楽しみだよ。

週刊誌記者 宮古島にも拠点があるから、2拠点生活を送るのかもしれないね。

リポーター 5人は別々の道を進み始めた。でも大野の「嵐はこれからも生き続けます」という言葉通り、嵐の曲や思い出が人々の心にあり続ける。そして、これからの5人が見せてくれる新たな姿にも期待したいね。