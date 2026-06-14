声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が4月14日にシングル「しゅがぴゅあ」をリリースした。2年ぶりとなる待望の新作だ。加入7年目を迎え、グループをけん引する安藤鈴菜（あんどう・れいな）がスポニチ東京本社でインタビューに応じ、新作に込めた思いと、表現者としての現在地を語った。（「推し面」取材班）

取材場所に現れた安藤は、表情をコロコロと変えながら、言葉を選び、楽しそうに話し始める。その一生懸命な姿から、ファンに愛される理由が透けて見えた。

新曲「しゅがぴゅあ」は、タイトルが先行してファンに公開された。「どんな曲なのかなってすごくドキドキしながら、私たちも知らない状態でファンのみんなと一緒に共有していました」。ファンの期待感が高まる中で受け取ったデモ音源は、予想を心地よく裏切るものだった。「もっと甘々な恋愛チックな歌になるのかなと思っていたんですけど、実際には耳にすごく残る、ネット時代ならではの曲だなって思いました」。そう言って目を輝かせる。

楽曲は、4拍子から3拍子へとリズムが転換する遊び心あふれる構成が特徴だ。「2Ｂで曲調が変わったり、突然3拍子になったり。丸々1曲聴いて面白い曲。3拍子のところが私はすごく好きです」。このリズムの変化は、パフォーマンスにも独特の緊張感と解放感をもたらす。「振り付けも、4で取っているのに突然３になるとウッてなるところはあるんです」。しかし、その難しささえも楽しんでいるという。

特に見てほしいと力を込めるのが「私だけを見て」というフレーズの振り付けだ。ファンを指差した後に、自分自身を指すこの瞬間。安藤はあえて“困った顔”でアピールするという。「それまでずっとめっちゃ笑顔なんですけど、そこだけちょっとだけ困った顔をして、その後はめっちゃ笑顔に戻るんです」。他のメンバーとは違う、自分だけの表現。ファンがその細やかな変化に気づいているかは「恥ずかしくて話したことないんです」とはにかむが、その一瞬にこそ、アイドルとしてのこだわりが凝縮されている。

カップリングには、全く異なる世界観を持つ2曲が並ぶ。クールで疾走感のある「カナリアンフライト」と、物語性の強い「君がいた渚」だ。特に「カナリアンフライト」では、自身の可愛らしい声質と、求められる“かっこよさ”との間で葛藤があったと明かす。「自分の中で結構かっこよくやったつもりだったんですけど、出来上がった楽曲を聴いたら意外と可愛くなっちゃってて、あ、私ってかっこよくないんだって思いました」。だが、後輩である西門志織のクールな歌声と自身のパートが続くことで「“甘辛”みたいな感じになっていて、我ながらすごく素敵だなと思いました」と胸を張る。弱みさえも、仲間との化学反応で強みに変えていく。

一方「君がいた渚」は、作詞を手掛けた桃井はるこの世界観が色濃く反映された一曲だ。「この歌は、昔の自分だったり、死別してしまった人だったり、今はもう遠くにいて会えない人だったり、どんな解釈でもできるんです」。安藤自身は、この曲を「過去の自分に対して歌いましたね」と語る。聴く人によって解釈が変わるこの楽曲の深さが、表現欲をかき立てる。「聴いていただく方はどういう考察をしたのか、教えてくれると嬉しいです」。ファンとの対話を大切にする安藤らしい言葉だ。

ステージの上から魔法をかけるだけでなく、ファン一人一人の物語を受け止め、共に歩んでいく。安藤鈴菜というアイドルの魅力は、その双方向性にあるのかもしれない。