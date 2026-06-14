比嘉愛未が40歳！ 美しさに磨きかかるインスタいっき見
6月14日は女優・比嘉愛未の40歳の誕生日。比嘉は2003年にモデルとして活動を始め、2005年に女優デビュー。主演した連続テレビ小説『どんど晴れ』をはじめさまざまなドラマ、映画に出演し続ける比嘉。7月からは主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）がスタートするほか、つい先日には初のエッセイ集『またね。』（講談社）を上梓した。この記事では39歳の比嘉の1年間の姿を振り返っていく。
【写真】比嘉愛未、背中大胆あらわなシースルー姿ほか 美しさに磨きがかかるインスタショット（21枚）
■新年はシースルーのドレスで仕事始め
今年1月には「#仕事始め」とのアナウンスとともに、背中があらわになったシースルーのドレス姿を公開した。
「今年もどんな経験や出会いがあるかな」と期待に胸を膨らませる彼女が見せたドレス姿に、ファンからは「素敵ですね!!」「綺麗すぎる…」「エレガント」などの反響が寄せられた。
■北海道を楽しむ姿に「楽しそう!!」の声
暑かった昨年8月には、「Summer vacation」「#trip #北海道」と北海道旅行の様子を公開。湖のほとりで笑顔を見せるカットや、窓辺でくつろぎながら緑を見つめるショットなど、夏の北海道の自然を感じさせる風景が並んだ。
さらに、カニやラーメン、寿司といったご当地グルメを味わう写真も公開。旅の充実ぶりが伝わる内容に、ファンからは「素敵な夏休みで羨ましい」「夏休み楽しそう！！ これからも、頑張りながらも休憩してね！」「思い出をたくさんお裾分けしてくれてありがとう」といったコメントが寄せられた。
■すでに完成された美ぼう…5歳児の頃に反響
昨年7月には、「懐かしい写真が出てきたもので。見つめ直してみたり、なんかして」と、自身の5歳ごろという写真を公開。写真の中の比嘉は、白地に青い花がらが咲いたかわいらしい浴衣を着用し、カメラの方をじっと見つけている。自身の少女時代を見返した比嘉は「素直に育てよ!! と言いたくなった」「おかげかな、、真っ直ぐ過ぎます。不器用なくらいに笑」とユーモアを交えながらつづっている。
コメント欄には「この頃から整ったお顔」「この頃から既に凛としていらっしゃいますね」「ちっちゃい時からかわいい」「可愛い！ 愛未さんの子供の頃も可愛すぎるー」「この時…すでに完成してます」といった声が寄せられている。
吸い込まれるような瞳が印象的なアー写公開！
■吸い込まれるような瞳…新調したアー写を披露
今年3月には「New artist visuals」の一言とともに、アーティストビジュアルを一新したことを報告した。公開しているアー写は、ブラックな衣装に身を包んだ比嘉が、カメラの方を澄んだ瞳で見据えている。
そのほか、同じブラックのシースルーで決めたパンツスタイルも公開している比嘉。洗練された新しいアー写に、コメント欄には「比嘉さんかっこいいです」「輝く瞳にほんと綺麗」「愛未ちゃんのかっこいい姿久しぶりに見れて嬉しい！！」「綺麗だね！」といった声が寄せられている。
■砂漠、青い空のドバイで絵になるショット！
昨年7月には、『アナザースカイ』（日本テレビ系）にゲスト出演し、ゆかりのある地、中東・ドバイを旅した比嘉。番組では、現地で活動する親友夫婦と再会する模様などが放送され、「本当に素晴らしい体験でした」と充実した気持ちをつづっている。
そんな比嘉は番組オフショットとして、青い空の下、砂漠で笑顔を見せるショットのほかに、ラクダに乗っている姿、バギーを運転する姿のほか、ドバイの市街地での写真も。コメント欄には視聴報告のほか、「可愛い」「イキイキしてる愛未さん、素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「比嘉愛未」Instagram（@higa_manami）
■新年はシースルーのドレスで仕事始め
今年1月には「#仕事始め」とのアナウンスとともに、背中があらわになったシースルーのドレス姿を公開した。
「今年もどんな経験や出会いがあるかな」と期待に胸を膨らませる彼女が見せたドレス姿に、ファンからは「素敵ですね!!」「綺麗すぎる…」「エレガント」などの反響が寄せられた。
■北海道を楽しむ姿に「楽しそう!!」の声
暑かった昨年8月には、「Summer vacation」「#trip #北海道」と北海道旅行の様子を公開。湖のほとりで笑顔を見せるカットや、窓辺でくつろぎながら緑を見つめるショットなど、夏の北海道の自然を感じさせる風景が並んだ。
さらに、カニやラーメン、寿司といったご当地グルメを味わう写真も公開。旅の充実ぶりが伝わる内容に、ファンからは「素敵な夏休みで羨ましい」「夏休み楽しそう！！ これからも、頑張りながらも休憩してね！」「思い出をたくさんお裾分けしてくれてありがとう」といったコメントが寄せられた。
■すでに完成された美ぼう…5歳児の頃に反響
昨年7月には、「懐かしい写真が出てきたもので。見つめ直してみたり、なんかして」と、自身の5歳ごろという写真を公開。写真の中の比嘉は、白地に青い花がらが咲いたかわいらしい浴衣を着用し、カメラの方をじっと見つけている。自身の少女時代を見返した比嘉は「素直に育てよ!! と言いたくなった」「おかげかな、、真っ直ぐ過ぎます。不器用なくらいに笑」とユーモアを交えながらつづっている。
コメント欄には「この頃から整ったお顔」「この頃から既に凛としていらっしゃいますね」「ちっちゃい時からかわいい」「可愛い！ 愛未さんの子供の頃も可愛すぎるー」「この時…すでに完成してます」といった声が寄せられている。
吸い込まれるような瞳が印象的なアー写公開！
■吸い込まれるような瞳…新調したアー写を披露
今年3月には「New artist visuals」の一言とともに、アーティストビジュアルを一新したことを報告した。公開しているアー写は、ブラックな衣装に身を包んだ比嘉が、カメラの方を澄んだ瞳で見据えている。
そのほか、同じブラックのシースルーで決めたパンツスタイルも公開している比嘉。洗練された新しいアー写に、コメント欄には「比嘉さんかっこいいです」「輝く瞳にほんと綺麗」「愛未ちゃんのかっこいい姿久しぶりに見れて嬉しい！！」「綺麗だね！」といった声が寄せられている。
■砂漠、青い空のドバイで絵になるショット！
昨年7月には、『アナザースカイ』（日本テレビ系）にゲスト出演し、ゆかりのある地、中東・ドバイを旅した比嘉。番組では、現地で活動する親友夫婦と再会する模様などが放送され、「本当に素晴らしい体験でした」と充実した気持ちをつづっている。
そんな比嘉は番組オフショットとして、青い空の下、砂漠で笑顔を見せるショットのほかに、ラクダに乗っている姿、バギーを運転する姿のほか、ドバイの市街地での写真も。コメント欄には視聴報告のほか、「可愛い」「イキイキしてる愛未さん、素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「比嘉愛未」Instagram（@higa_manami）