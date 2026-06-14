◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。森保一監督は13日（同14日）に試合会場のダラス競技場で公式会見に臨み「先行して勝ちきりたい。失点せずにいい守備からいい攻撃に移るチームコンセプトを今大会でも表現したい。世界を驚かせるということではなく、われわれが今までやってきたことをぶつけて一戦一戦突き進んでいきたい」と力を込めた。

日本はオランダに過去1分け2敗と未勝利。W杯では10年南アフリカ大会1次リーグで1度だけ対戦しており0―1で敗れている。一方で森保監督は18年7月の就任から欧州勢に8勝1分け（PK負けは引き分け扱い）と無敗。3月の英国遠征では聖地ウェンブリーでイングランドから初勝利を挙げるなど欧州勢にはめっぽう強い。オランダからの歴史的白星へ、機は熟した。

今大会は森保政権下でともに最多の70試合26得点を記録するMF南野拓実（モナコ）、攻撃の軸として期待されたMF三笘薫（ブライトン）を故障で招集できなかった。さらにケガで別調整を続けていたMF遠藤航（リバプール）の回復が遅れ、初戦の3日前にメンバーから外すことを決断。長くチームを引っ張ってきた主将の離脱の衝撃は大きく「本人だけでなくて、航の大切にしている家族、航を応援している多くの方々を傷つけた。申し訳ない」と公式会見で謝罪する異例の事態となった。

その上で指揮官は「チームのため、日本のために、本人（遠藤）への敬意を忘れることなく決めた」と強調。「中心選手にケガ人が多いことは否めないが、誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能することを目指してきた。選んだ26人が今のベストメンバーということで自信を持って世界に挑みたい」と視線を上げた。第1次政権から積み上げてきた国際Aマッチは103試合。日本代表歴代最多の指揮で歴代最高勝率を誇る指揮官が信頼を置く26選手、コーチ、スタッフとともに、最高の景色へ向かう。