年をとったら肉より野菜。脂っこいものは控えめに――そう思って食事を変えてきた人は多い。しかし医師は、70代以降の食事に関してまったく逆のことを言っている。その根拠とは。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「体重が減った」は、必ずしも喜んでいい話ではない

体重が落ちてくると、「ダイエットできた」と感じる人もいるかもしれない。

しかし著者は、その「体重減少」の中身を見極める必要があると言う。

脂肪が落ちたのであれば、大きな心配はない。

しかし筋肉が落ちてきているのなら、それは深刻なサインだ。

特に、肉や魚を食べる量が減ってきたと同時に体重も落ちてきた場合、著者は「非常に危険」と表現する。

70代以降、たんぱく質は「最重要栄養素」になる



つまり肉や魚を食べることが減り、同時に筋肉も減ってきたら非常に危険と思ってください。

ということで、70代以降はたんぱく質、具体的には肉や魚をたくさん食べることがとても重要です。

野菜も重要ですが肉も重要です。血液中のたんぱく質濃度が低下すると入院や死亡のリスクが上がるという研究結果も出ています。

時間がある時には金がない、金ができた時には時間がない、そして金も時間もできた時には体力がないということにならないように、たんぱく質を十分に摂ってください。 もし体重も減ってきた場合、脂肪が落ちたせいならあまり心配はないですが、筋肉が落ちてきたのならゆゆしき事態です。つまり肉や魚を食べることが減り、同時に筋肉も減ってきたら非常に危険と思ってください。ということで、70代以降はたんぱく質、具体的には肉や魚をたくさん食べることがとても重要です。野菜も重要ですが肉も重要です。血液中のたんぱく質濃度が低下すると入院や死亡のリスクが上がるという研究結果も出ています。時間がある時には金がない、金ができた時には時間がない、そして金も時間もできた時には体力がないということにならないように、たんぱく質を十分に摂ってください。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

著者が示す研究結果は明確だ。

血液中のたんぱく質濃度が低下すると、入院や死亡のリスクが上がる。そういうデータがある。

野菜も大切だが、肉や魚もそれと同じくらい大切だというのが著者の立場だ。

「年をとったら肉は控えめに」という考え方は、この年代には当てはまらない可能性がある。

もちろん、持病や消化機能の状態によっては、食事内容について医師に相談する必要がある。

特に腎臓疾患がある場合は、たんぱく質の摂取量に制限がかかることもあるため、自己判断は禁物だ。

「体力があるうちに」しかできないことがある

著者はこんな言葉でまとめている。

「時間がある時には金がない、金ができた時には時間がない、そして金も時間もできた時には体力がない。」

体力は、気づいたときには失われている。だからこそ、今のうちに積み上げておく必要がある。

たんぱく質を十分に摂り、筋肉を維持することは、老後の活動力と健康寿命を守る基盤になる。

「食べられるうちに、しっかり食べる」。その意識が、10年後の自分を守ることにつながる。

今日から試すなら、毎食に肉か魚を「一品」加えることを意識することだけでいい。