「働くモチベーション」とは結局何か？

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

大手経営者も誤解している「賃上げとやる気」の関係

顧問先から「社員のモチベーションを上げたいのですが、どれくらい、賃上げすればいいですか」と相談されることがあります。

ニュースや新聞記事でも、大手企業の経営者が「賃上げして社員のモチベーションを上げたい」と答えている場面を見かけます。

でも実は、そこには大きな誤解があるんです。

賃上げをしてもモチベーションは上がりません。

正確に言えば、上がったとしても一定期間だけです。

人間、慣れてしまうとそれが普通になり、「もっともっと」となります。

頑張って賞与を15万円増やした末路

ある会社が賞与を奮発し、全員にプラス15万円を支給したことがあります。

その時は喜びます。

でも次回の賞与の金額が通常だったため、みんな「あ〜、なんだ〜」とがっかりしたと言います。

これが人間の心理です。

一度上がった基準は、次からは「当たり前」になってしまうのです。

そして、前回より低ければ不満に変わります。

賃上げは「モチベーション向上策」ではなく、「不満の予防策」にすぎないのです。

本当のモチベーションは何で生まれるのか

モチベーションとして考えると、賃上げは直接関係ありません。

以下のようなことが重なり合い、モチベーションにつながるのです。

・昇進の機会 ・成長を実感できる仕事 ・承認 ・仕事の責任 ・達成感 ・やりがい

こうした要素こそが、仕事に対する満足を生み出し、社員の「この会社で働き続けたい」という気持ちを育てます。

それでも賃上げをしないリスク

「じゃあ賃上げしなくていいのか」というと、そうではありません。

最近の物価高や転職しやすい環境では、賃上げをしないリスクがあります。

離職率の増加、モチベーションの低下――これらは確実に起きます。

賃上げは「やる気を上げる魔法」ではなく、「人材流出を防ぐ施策」です。

経営者がすべきことは、給与を上げながら、同時に「成長できる環境」や「やりがいを感じられる仕事」を提供することです。

両方があって初めて、社員は安心して力を発揮できるのです。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）