アメリカのトランプ大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日に署名される予定だとSNSに投稿しました。

トランプ大統領は13日、SNSで、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、核兵器を保有することはないだろう」とした上で、「この合意はあす署名される予定で、署名直後からホルムズ海峡はすべてに開放される」と投稿しました。

戦闘終結に向けた合意が14日に署名されるとの見通しを示したものです。

また、イランとの「金銭のやり取りは一切行われない」とした上で、「全ての状況が落ち着いた適切な時期」に、高濃縮ウランを回収し、「希釈・破壊する」としています。

戦闘終結に向けた協議をめぐっては、仲介国パキスタンのシャリフ首相が13日、「最終合意が今後24時間以内に行われる見込みだ」と述べています。

また、イラン国営放送は13日、イラン外務省の報道官が署名は14日でないものの、「今後数日中に覚書に署名する可能性は否定できない」と述べたと報じました。

覚書の内容について、トランプ政権の高官は、ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の解体などが含まれていると主張しています。

また、イランの高濃縮ウランの廃棄方法などの具体的な手順については覚書の締結後の協議で決めていくとしています。

一方、核開発問題についてイランのアラグチ外相は議論を先送りし、覚書が締結された後の60日間の交渉期間で協議をすると述べました。

さらに、ホルムズ海峡の管理について、「以前と同じようにはならない」と強調し、イラン側は、船舶が通航する際に課金できる合意を主張していて、詰めの協議が行われているとみられます。