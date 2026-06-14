なぜ日本のゴルファーは”井上誠一設計”のゴルフ場に沼るのか…世界一のゴルフ場「パインバレー」との意外な接点

日本のゴルフコース設計の第一人者、井上誠一（1908年〜1981年）をご存知ですか。日本オープンを始め、数々のメジャートーナメントを開催したコースを設計しています。

手掛けたのは大洗GC、東京よみうりCC、霞が関CC西コース、龍ヶ崎CC、日光CC、鷹の台CC、武蔵CC、戸塚CC西コースなど、ゴルフ好きなら誰でも知っている超名門コースがずらり。かくいう私も、千葉の鶴舞CCのメンバーだった時があり、入会してから井上誠一ワールドにどっぷりはまりました。

タフで難しい、でも優しい配慮もある

井上誠一のコースはトーナメントが開催出来るように、当時としては全長7000ヤード弱と距離が長めです。樹木とバンカー、ドッグレッグを駆使した巧みなレイアウトに、グリーンへの狭い花道、打ち下しでも砲台グリーンにするなど難しさのオンパレード。タフで難しい井上誠一のコースですが、実はこんな優しい配慮もしています。

例えば西日からの逆光が眩しくて、ラウンドが出来ないことはまずないです。これは札幌ゴルフ倶楽部（1958年開場）以降の設計で、北側にクラブハウスを配置し、それからコースを直接東西に向かないようにレイアウトしているからです。結果、西日が顔に当たり、眩しくてラウンド出来ない。このようなことがないのです。

だから鶴舞CCにいた頃は、眩しくてショットが打ちづらいことは一度もなかったです。そういうことを書くと、東京よみうりCCの名物18番ホールは、西日が当たるじゃないかと指摘をする方もいます。

実は18番のショートホールは元々16番だったのです。本来の18番ホールは、11番のロングでした。クラブハウスの建て替えで、今の18番からが上がりやすくなった。グリーンの周りがすり鉢状で、ギャラリーが観戦しやすく、盛り上がるなどの考えでホールを変えたとか。

例外は多々ありますが、井上誠一は逆光にまで気を使っていたのには恐れ入ります。ほか練習環境も抜群で、ドライバーが打てる広く長いドライビングレンジに、アプローチ＆バンカー場のスペースをたっぷり取り、アマチュアが日がな一日ゴルフ漬けになるには最高の環境だったのです。

井上誠一とパインバレー、廣野を結ぶ接点

井上誠一は凄いなと感心ついでに、今度は世界的にはどれぐらい評価されているんだろうか？ 気になりますよね。

ゴルフ界には世界ランキングなるものがあります。これはUS版ゴルフダイジェスト、ゴルフマガジンなどの媒体が、隔年で独自に選定しているものです。その評価は年度ごとにバラツキが非常にあります。

その中で井上誠一のコースは、ベスト100に滅多にランクインしませんが、大洗GCがたまにランクに入って80位とか、なんだこの低さは？ 無茶苦茶低評価じゃないですか。代わりにと言っては何ですが、廣野ゴルフ倶楽部（兵庫県、チャールズ・ヒュー・アリソン設計）が最新2026年のUSゴルフダイジェストのランクで16位に輝いています。

世界ランク1位はというと、アメリカのパインバレーゴルフクラブが過去70年ぐらいの間に7〜8割ぐらいの確率で1位です。2025年のゴルフマガジンでも1位獲得、つまり不動の世界ランク1位といえます。

そして井上誠一設計の鶴舞CCのメンバーとなって、日夜ラウンドをしていると、井上誠一とパインバレー、廣野を結ぶ接点があることを発見します。

なぜ「ビーチバンカー」を気に入ったのか？

見つけたのは鶴舞CCの東コース4番ショートホールのバンカーです。ここはバックティーからでも160ヤード程ですが、グリーンが240度ぐらいぐるっと池に囲まれていて、実に風光明媚。桜の季節は特に綺麗です。

その綺麗ついでに発見したのが、池とバンカーの波打ち際のビーチバンカーです。通常の池絡みのバンカーは砂が流失しないように、柵なり杭なりを打ち、砂止めをします。けどそこに柵はなく、自然の波打ち際のような作りで、これが実に風情があってよろしい。

池の水面とバンカーの境界がないので、ボールの半分が水に浸かっている、そういうこともありました。何回かビーチバンカーで、水切りショットの真似事をしましたが、なかなかどうして、ボールは思った程飛びません。

後日、このビーチバンカーのことを調べると、これが日本で最初に作られたものであると判明します。そして井上誠一がこのビーチバンカーを発明したのではなく、産経新聞社の計らいで欧米に視察旅行（1962年）をし、その時立ち寄ったパインバレーGC14番ショートホールのビーチバンカーを真似て作ったのです。

なぜ井上誠一は1度しか行ってない、パインバレーのビーチバンカーを気に入ってしまったのか？ それはパインバレーGCが、自分の考えているコースの世界観と一致したからです。

「楷書型」と「草書型」2つのコース

井上誠一は、ゴルフコースのタイプ分けをしていました。それは書道で言うところの「楷書型」「草書型」という分け方です。

楷書型は箱庭のようなコース設計で、しっかりラフとフェアウェイ、池、バンカーと分けて作り、整備された庭園のようなコースを指します。日本の多くのコースが楷書型です。一方の草書型は、習字のかすれ文字のように、芝か砂地かあるいは荒地か、区別がつかない自然のままのリンクス風的なコースを指します。草書型は英国のリンクスが源流で、井上誠一のコースで近いのは大洗GCでしょうか。

ただクライアントあってのコース作りなので、井上誠一が好きな草書型のみでコースを造ることは、まずあり得ません。そういう日本のマーケットを知っている井上誠一は、パインバレーの荒地のようなレイアウトを、そのまま受け入れるのを辞めます。ひとまずビーチバンカーのエッセンスだけを取り入れたのでしょう。

そんなわけで井上誠一は1962年に、欧米の名だたる名コースを視察し、大いに刺激を受けます。井上誠一のコースは海外視察を区切りとして前期、後期に分けられます。そして国内で高い評価を受けているのが、まだ世界をさほど知らない前期の作品群だったのです。良く言えば独自性が素晴らしい、けど世界的には評価が低いというわけです。

つづく【後編記事】『“日本一有名なゴルフ場設計家”井上誠一が、世界的にはまったく評価されていない「意外な理由」』では、井上誠一が設計したコースの評価が低い理由を、解き明かしたいと思います。

【つづきを読む】”日本一有名なゴルフ場設計家”井上誠一が、世界的にはまったく評価されていない「意外な理由」