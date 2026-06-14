左サイドを切り裂く日本代表のドリブラー・中村敬斗、「ずり下げたソックス」をつらぬく意外な理由

サッカーW杯がついに開幕した。「最高の景色」を目指すサムライブルーの左サイドで躍動するアタッカー、中村敬斗（25歳）。強烈な個性を放つプレースタイルと不屈のメンタリティはいかに育まれたのか。端正なルックスから「女性人気No.1」とも称されるイケメンの意外な実像とは。本人が「サッカーの楽しさを教えてくれた場所」と語る「原点」の恩師に聞いた――。

前編記事『日本代表のドリブラー・中村敬斗、Ｊリーグ下部組織を自ら退団し街クラブへ…指導者を驚かせた「小6とは思えないこだわり」』からつづく。

プロ入り後は挫折の連続

2018年、高校2年生のとき、ガンバ大阪への移籍を決断し、プロの道へと進んだ。

「多くの選択肢がある中で、彼が関東を離れて大阪の地を選んだのにはいくつか理由があったようです。ひとつはガンバのスカウトが養和OBだったこと。また、ジュニアユースやユース時代にバチバチに対戦してきた関東のライバルチームへ行くことへの抵抗もあったようです。

最大の要因は2018年からガンバの監督を務めることが決まっていたレヴィー・クルピの存在です。セレッソ大阪時代に香川真司選手や柿谷曜一朗選手ら若手を抜擢したクルピは『すぐにでもトップチームで使いたいから、来てほしい』と言ってくれていた。この言葉が決め手だったのだと思います」

スマートなルックスゆえ、エリート街道を歩んでいるように見える。だが、プロ入り後は、出場機会に恵まれない時期や、監督から高い守備強度を求められて苦しむ時期が続いた。

「クルピは敬斗を高く評価してくれましたが、結果が出ず、すぐに解任されてしまい、敬斗は試合に出られない悔しさを味わった。海外に移籍しても出場機会に恵まれず、苦しい時期が続いた。プロ入り後は挫折の連続だったと思います。

ただ、それでも折れなかった。苦しんでいたと思いますが、敬斗からは『監督が守備を重視する人で試合に出れていません。でも、自分が全然ダメなので、監督の求める基準に達するように自分を鍛えます。絶対にレギュラーを奪い返します』と、いつもポジティブな連絡が来ました」

「W杯でも絶対に点を取るんで」

自らのスタイルを確立した「古巣」への愛着は強い。

「2019年にはYBCルヴァンカップのニューヒーロー賞を獲得した際、副賞として贈られた大量のお菓子を抱えて養和のグラウンドへ持ってきてくれました。いまでもオフシーズンに帰国すると、グラウンドに立ち寄り、スクールの子供たちと一緒になってサッカーを楽しんでいます。最近でも『ワールドカップが終わったら行きます』と言ってくれています」

中村といえば、「ずり下げたソックス」がトレードマークだ。

「うちは身なりに厳しく、ソックスはきちんと膝まであげて、シャツもインが基本です。僕は指摘したことがありますが、本人は『生（うぶ）さん、これには理由があるんです。ソックスをあげると、どうしてもつってしまう。でも、おろしたら90分持つんですよ』って。『それじゃあ、しょうがないな』と許しました（笑）」

A代表デビューを果たした際、中村は日本サッカー協会の指導者表彰制度に基づき、育成時代の恩師である生方氏に記念の「ブルーペナント」を贈った。

「敬斗はことあるごとに『養和時代がなかったら今の自分はない。サッカーの楽しさを教えてくれた場所』と話してくれます。養和には『苦しい時こそサッカーを楽しもう』というイズムがあります。彼はプロになってからもこのマインドを失わなかったからこそ、壁にぶつかるたびにそれを乗り越えて進化していったのだと思います」

中村は「有言実行の男」という。

「2025年10月のブラジル戦のとき、敬斗からチケットをプレゼントしてもらい、観戦に行きました。試合前、彼は『明日は絶対に点を取るんで』と言っていましたが、有言実行でゴールを決め、大金星を挙げました。ジュニアユースの頃から有言実行で、いまだ裏切られたことはありません。

W杯のメンバー入りが決まった際も『人生かけて戦います。W杯でも絶対に点を取るんで』と頼もしい連絡をくれました。大舞台でどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません」

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