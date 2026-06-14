【MAJ2026】CUTIE STREET、リボン散りばめた新衣装「かわいいだけじゃだめですか？」揃ってポーズ
【モデルプレス＝2026/06/14】アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。
【写真】8人組アイドルの「可愛すぎる」新衣装
全身にリボンが散りばめられた柄が可愛らしいメンバーカラーの新衣装に身を包んだCUTIE STREET。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の決め台詞をポーズとともに揃って披露するなど、“かわいい”を溢れさせていた。レッドカーペットには、同じくアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）も出演した。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】8人組アイドルの「可愛すぎる」新衣装
◆CUTIE STREET、“かわいい”全開でレッドカーペット登場
全身にリボンが散りばめられた柄が可愛らしいメンバーカラーの新衣装に身を包んだCUTIE STREET。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の決め台詞をポーズとともに揃って披露するなど、“かわいい”を溢れさせていた。レッドカーペットには、同じくアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）も出演した。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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