ÃËÀ¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë°ì¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÃËÀ¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì¸À¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¡Ê¼ñÌ£¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡Ë»ä¤â¹¥¤¡¼¡£¡×
¶¦ÄÌÅÀ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï´î¤Ó¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¥¢¥ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤é¡¢¡û¡û¡ÊÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¡×
ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ®¤¢¤ê¡©¡×¤È»×¤¦ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤¹¤ë¡¼¡£¡×
¡Ö°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¡ÊÅâÆÍ¤Ë¡ËÈà½÷¤¤¤ë¤Î¡©¡×
²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÅâÆÍ¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÍÌµ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Þ¤¿Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¼¡£¡×
¥Ç¡¼¥È½ªÎ»¸å¤ËÈ¯¤¹¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¡×¤ÈÃËÀ¤¬Íý²ò¤·¡¢¼¡²ó¤â¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤É¤³¤«Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¼¡£¡×
ÃËÀ¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë?¡£¡×
Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï´î¤Ó¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Áí¹ç±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¤Í¡£¡×
¡ÖÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÃËÀ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¡¢´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´î¤Ó¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»³¾ì¥ä¥¹¥Ò¥í¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¡Ê¼ñÌ£¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡Ë»ä¤â¹¥¤¡¼¡£¡×
¶¦ÄÌÅÀ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï´î¤Ó¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¥¢¥ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ®¤¢¤ê¡©¡×¤È»×¤¦ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤¹¤ë¡¼¡£¡×
¡Ö°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¡ÊÅâÆÍ¤Ë¡ËÈà½÷¤¤¤ë¤Î¡©¡×
²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÅâÆÍ¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÍÌµ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Þ¤¿Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¼¡£¡×
¥Ç¡¼¥È½ªÎ»¸å¤ËÈ¯¤¹¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¡×¤ÈÃËÀ¤¬Íý²ò¤·¡¢¼¡²ó¤â¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤É¤³¤«Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¼¡£¡×
ÃËÀ¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë?¡£¡×
Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï´î¤Ó¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Áí¹ç±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¤Í¡£¡×
¡ÖÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÃËÀ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¡¢´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´î¤Ó¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¤¢¤ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»³¾ì¥ä¥¹¥Ò¥í¡Ë