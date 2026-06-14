プロテスト「3度不合格」から掴んだ初優勝…！女子ゴルフ・吉田鈴が「天才の姉」とはまったく違うルートを歩んだ「納得の理由」

6月の「ヨネックスレディス」でプロ初優勝を果たした女子プロゴルファーの吉田鈴（22歳）。彼女は、米ツアーに挑戦する姉の優利（26歳）と比較される重圧に常にさらされてきた。

前編記事『「お姉ちゃんのコピーにはならない」…！女子ゴルフ・吉田鈴、「天才の姉」と比較される重圧を乗り越えて初優勝を掴むまで』より続く。

同じ体の作りじゃないのに…

”天才の姉”を持ちながら、「姉のコピーはしたくない」と言い切る吉田鈴。プレーを見ていると、彼女の思考は一貫しているようにも感じる。気合いや勢いではなく、常に論理が先にある。

その原点は、幼い頃から抱いていた違和感なのかもしれない。

父や周囲から「お姉ちゃんはこう打っているよ」と言われる機会は少なくなかったという。しかし、彼女が感じていたのは反抗心ではなく、もっと現実的な疑問だった。

「なんで同じ体の作りじゃないのに、同じスイングをしなきゃいけないんだろうって。同じことをしてたら背中しか追えないと思ってたから、違うことはしていました」

その発想は、ゴルフだけに限らない。姉が「ブリヂストン」を使えば、自分は「キャロウェイ」を選び、進学先も違う道を歩む。姉を否定したいのではなく、自分に最適な方法を探した結果だった。

偉大な存在と同じことをしていては、その背中を追い続けるだけになる。ならば違う土俵で勝負する――。その発想が、22歳とは思えないほど徹底している。

プロテストに3度不合格

だから姉妹の距離感も、世間が思い描く「仲良し姉妹」のイメージとは少し違う。

2026年2月、筆者が米女子ツアーの「ホンダLPGAタイランド」の取材に行ったときのことだ。妹の鈴は推薦で出場し、姉妹そろって試合に出たのだが、一緒に練習ラウンドをすることはなかった。

――タイまで来ているのに一緒に回らないのはなぜ？ 吉田鈴に尋ねると、こう返事が返ってきた。

「ゴルフで姉と一緒に回るのは正月くらいです（笑）。姉も必死でしょうし、そもそも時間の使い方が全然違うんです」

妹は朝食を必ず食べるが、姉は食べない。プレー後の過ごし方も違う。「だから無理に合わせない」のだという。過度に干渉せず、それぞれがプロとして必要な時間を尊重する。その自然な距離感からは、むしろ強い信頼が伝わってくる。

もちろん、ここまでの道のりは決して順風満帆ではなかった。

2024年、4回目のプロテストでようやく合格。周囲の評価に苦しんだ時期もある。

「プロテストでいっぱい失敗して、周りからの評価とかも気にしていた分、いまは周りを気にしないようにはしています」（吉田鈴）

挫折を経て身につけたのが、自分自身を感情ではなくデータとして見る姿勢だった。他人からアドバイスを受けても、そのまま受け入れることはしない。自分で考え、調べ、納得して初めて取り入れる。

実際、今季新しいパターを使用しているのも、「感覚が良かった」からではない。自分のストロークならどこまでの誤差がカップインにつながるのかを分析し、その許容範囲を数値として理解したうえで投入している。

飛距離アップへの取り組みも同じだ。多くの選手がオフシーズンに集中的に鍛える中、彼女はシーズン中も毎週水曜日にジムへ通う。

「オフシーズンに一喜一憂して一気にやっただけでは、シーズン中に体力が下がってまた上げて、みたいなほぼ一定になっちゃう。1年通して体を大きくしないといけない。体が変わると技術も変わるので、今の体でできる精一杯のところを上げていきたい」（吉田鈴）

姉からの「短いメッセージ」

さらに将来についても、「何歳までにこれをして、あれをしたいから、今年は肉体をここまで仕上げて、トラックマンの数値はここまでいかなきゃいけないと、全部逆算してやっています」と語る。

その言葉は夢を語るというより、工程表を説明しているようですらある。姉とは違うアプローチの方法を今も模索しているのだろう。

ヨネックスレディス最終日の朝、姉・優利から届いたのは「頑張れ」という短いメッセージと、いつも使っているスタンプだけだった。

「いつも通りだなって（笑）」

多くを語らない姉妹だからこそ、その距離感には互いへの信頼がにじむ。妹は姉を否定することなく、その背中を追いかけることもなく、自分だけの道を選び続けてきた。

「1回勝って試したいことがもっと増えた。何勝したいというより、もっと自分の技術をアップしたいとか、こういう打ち方をしたいっていう風にフォーカスしている」（吉田鈴）

初優勝の喜びよりも先に、次の課題や次の実験への興味を口にする22歳は、もう「吉田優利の妹」という紹介だけでは語れない。

“誰かの後ろを歩く物語”は、これでようやく終わった。“吉田鈴”という一人のプロゴルファーが、自分だけのブランドで未来を切り開いていく――。新たな物語の始まりだ。

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