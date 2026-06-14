ゼレンスキーが見せた完璧なオンライン演説

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』にて話題の連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第7回前編を特別公開！

NATOの弱腰をなじる

二〇二二年二月末に始まったウクライナの「CLOSE THE SKY」のPRキャンペーンは、三月に入ってとどまることを知らずに拡大した。

YouTubeにはNATOに飛行禁止区域を設定するように求める動画が次々と現れた。子供たちがロシア軍の爆撃によって亡くなったりケガをした凄惨なシーンを取り入れ、市民たちが「私たちに未来をください」「空を閉じて」と訴えるインタビューを挟み、さらにはいたいけな子供たちが何かを訴えるような目でこちらを見つめる、といったものが典型的だった。「CLOSE THE SKY」という歌を作って子供たちがプロ顔負けの歌唱力で歌う動画も現れた。そのような子供たちを戦火の中でキャスティングし、往年のBand Aidの「Do they know it’s Christmas」や、「We are the world」のように心震わせる音楽クリップとして編集するなど、素人にできる動画制作ではないのは明らかだった。

この時期はキーウを離れることができなかったゼレンスキー大統領に代わって外交の前面に立っていたウクライナのドミトロ・クレバ外相（当時）が、バイデン政権のアントニー・ブリンケン国務長官（当時）と会談したのは、三月五日午後のことだった。場所はポーランド南東部の街コルチョバにあるウクライナとの国境検問所だった。

前日のブリュッセルでの緊急NATO外相会議で、飛行禁止区域の設定を正式に拒否した会合に参加したブリンケン長官が、クレバ外相との侵攻開始後初めての対面会談のためにかけつけたのだ。

会談は国境線を示すライン近くのテントで行われ、会談が終わると二人は野外に出てきて即席の記者会見が行われた。その脇では、氷点下の厳寒のなか、黙々とウクライナからポーランドへと入国する難民の群れが東から西へと切れ目なく歩いていた。このころまでに百万人を超えていたと言われるウクライナを脱出する人々は、女性と子供と老人だった。成人の男性は、軍の徴兵に備えて、侵攻開始当日に布告された戒厳令によって出国を禁じられていた。人々は、家族との今生の別れを交わして戦禍を逃れようとしていたのだ。

その人々を目の当たりにしたブリンケン長官に、世界のメディアのカメラの前でクレバ外相はNATOの「CLOSE THE SKY」拒否をなじった。わかりやすい英語だった。

「これはNATOの弱さを表すものだ。私はこういうことには慣れている。これまでも、私たちがいくらロシアの脅威を訴えても、それは誇張だ、などと言われてきた。だが問題はその代償を誰が払うかだ。NATOの行動が遅れれば、私たちウクライナの国民がその代償を払うことになる」

着古したようなセーターにジャンパー、チノパンのいで立ちのクレバ外相が、会見の冒頭でこそ儀礼的に謝意を述べたあと、態度を一変して延々とアメリカをはじめNATO諸国をこき下ろすのを、シルバーグレーの優男ふうのブリンケン長官は「すまない」と言わんばかりの表情で見つめていた。

NATOやEUなど西側諸国も、SWIFT排除をはじめ前例のないロシアへの経済制裁に踏み切り、大規模な武器支援も始めていた。それどころか、バイデン政権のアメリカは、戦争が始まる前年の後半から大量のスティンガー（携行型対空ミサイル）やジャベリン（携行型対戦車ミサイル）をウクライナに送りこみ、ロシアの侵攻軍に対していま大きな戦果をあげているのだ。それをクレバ外相は熟知していたはずである。

そもそも、アメリカやNATO諸国はウクライナを防衛する義務を負う条約を結んでいるわけではない。武器支援の義務もない。にもかかわらず、第三次世界大戦の危機につながる「CLOSE THE SKY」を断っただけで、ここまでNATOを責める権利がウクライナにはあるのか？ 責めるべきはロシアではないのか？ ウクライナの発信への疑問が私の中にわいてきた。

と同時に、クレバ外相の言葉を聞いて、自分は彼らを見捨てているのか？ という嫌な罪悪感も引き起こされた。NATOの国々の人々は、はるかに強くそう感じただろう。味方までも責めたてる劇薬のような発信は、ボスニア紛争の時も見られた。スラブ系の国々が得意とする「瀬戸際情報戦」の手法なのだろう。

完璧なオンライン演説

ゼレンスキー大統領は、三月一日のEU議会での演説の成功に続いて、次々と各国の議会に向けてオンライン演説を行っていた。

八日には、イギリス議会を舞台に選び、そこでも完璧なスピーチライティングを見せた。「To be or not to be」と、イギリスが誇る文豪シェイクスピアの「ハムレット」の誰もが知る一節を引用した。そして、第二次大戦中の英国の首相チャーチルの有名な演説を引用し、「私たちは、海で戦い、空で戦い、いかなる犠牲を払ってもこの土地を守る。森で、野原で、浜辺で、街や村で、通りで戦い、丘で戦う--そして付け加えたい、我々はボタ山の上で、カルミウス川とドニプロ川の岸辺でも戦うのだと」と言った。ボタ山とは炭鉱地帯のドンバスのことである。

チャーチルの演説のリズムや音韻をそのまま使って、ウクライナの地名も取り入れた演説は「チャーチルがゼレンスキーに乗り移ったかのようだ」とまでイギリスの有力紙が評したほどの感動を呼び起こした。そしてもちろん、「CLOSE THE SKY」についても、「ウクライナの空さえ閉じることができないのなら、NATOは機能していない」と厳しく欧米諸国に迫っていた。

次いで十六日に行われたアメリカ連邦議会へのオンライン演説は、さらに計算されつくしたやり方で「CLOSE THE SKY」を扇動するものになっていた。

ここでも、アメリカ人向けに徹底的にカスタマイズされたスピーチライティングが行われた。キング牧師の有名なフレーズ、「I have a dream」にちなみ、それを「I have a need」、「我々には空を守る必要がある」と言い換えた。そして、真珠湾と９・11同時多発テロという、アメリカ領土が空からの奇襲を受けた歴史的なトラウマをついた。

「一九四一年十二月七日のあの恐ろしい朝、空が攻撃機で真っ黒になったパールハーバーを思い出してほしい」と、日本海軍の攻撃をロシア軍の侵攻になぞらえた。そして、「二〇〇一年のあの恐ろしい日、悪があなた方の街や、独立に守られた国土を戦場に変えようとしたあの九月十一日を思い出してほしい。私たちの国は同じことを毎日経験しているのです」と続けた。

加えて、EUやイギリス議会の演説ではなかった、動画の挿入というテクニックが使われた。空爆による爆発と炎、遺体、負傷した民間人、泣き崩れる家族といった目をそむけたくなる映像が続いたあと、最後に「Close the sky over Ukraine」という文字が浮かびあがった。

連邦議会の会場は、スクリーンの前で静まり返っていた。ゼレンスキー大統領は、演説の最後のパートを英語で、バイデン大統領（当時）に向けて「あなたは偉大な国のリーダーです。世界のリーダーになってください。世界のリーダーになることは、平和のリーダーになるということです」と締めくくった。

議場はEUや英国議会と同じように、いや、それ以上のスタンディングオベーションに包まれた。バイデン大統領は、その日のうちに追加で八億ドルの軍事支援（当時のレートで約九五〇億円）を行うことを発表し、プーチン大統領をはじめて「戦争犯罪人」と呼んだ。

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