戦線が膠着するなかで相次いだロシアからの「不気味な情報発信」

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』誌上で話題の連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第7回後編を特別公開！

ロシアからの不気味な情報発信

このころ、戦場からも、驚くようなニュースが次々と入っていた。

まず、北方から首都キーウを目指すロシア軍の大部隊には明らかな変調が起きていた。ベラルーシ国境からキーウに至る間で、ロシア軍の戦車や装甲車、兵員輸送車からなる車列はストップしてしまい、全長五十キロとも言われる渋滞ができていることが、日本の各テレビ局のニュースや情報番組でさえ毎日図解で詳しく報道される状況になっていた。

半面、アゾフ海沿岸の南部の地域では、ロシア軍がいくつかの都市を攻略するなど占領地域を広げていた。その南部の州のひとつ、ザポリージャ州から信じられない映像が伝えられ、世界を震撼させた。

三月四日、ロシア軍が欧州最大の原発と言われるザポリージャ原発を攻撃し、占領した。この時、ロシア軍のものと思われるロケット弾の閃光が、夜の闇を切り裂いて、原発周辺に落下する模様が撮影された。もし原子炉に命中し、大規模な放射能漏れを起こしたら、欧州と世界は四十年前のチェルノブイリ原発事故の悪夢をはるかに超える悲劇に見舞われることになる。

侵攻が始まった当初は、短期間でロシア軍がキーウを占領し、傀儡政権が樹立されて、そのこと自体は許しがたいことながら、一つの結末を迎えると思っていた。しかしその紛争が、制御も予測も不能な事態になりつつあるのではないか、という不安が広がっていた。

そして、さらに不気味な情報発信が、ロシアから相次ぐようになっていた。

それは、「ウクライナにはアメリカの支援を受けた生物兵器の研究施設があることを発見した」というものだった。

三月六日のロシア軍のコナシェンコフ報道官の発言に始まり、翌七日には、放射線・化学・生物防護部隊司令官のキリロフ中将が記者会見を開き（ちなみに、同中将は二〇二四年十二月にモスクワで爆殺されている）、ウクライナがロシア国内に生物兵器を散布する計画や、アメリカによるウクライナの生物兵器研究支援についての「証拠」を発表するなどし、十一日にはロシアの要請でこの件について国連安保理で緊急の会合が開かれるなど、あっという間に国際的に大きな問題になっていった。

この「疑惑」は今となっては根拠の不明確な陰謀論のたぐいだが、恐ろしかったのは、このロシアによる情報戦略が、アメリカ側からは「ロシアこそが生物兵器や化学兵器など、大量破壊兵器を使用する前兆である」としてとらえられ、バイデン政権の高官たちからその発信が行われたことだ。

三月九日には国務省のサキ報道官が「ロシアが化学・生物兵器をウクライナに対して使用するか、偽旗作戦で使う可能性」について警告し、翌十日には、バーンズCIA長官（当時）が、「ロシアは化学兵器を自国民に対して使用してきたし、シリアが使うように少なくとも後押しした」と上院の情報委員会の公聴会で証言した。

ちなみに、偽旗作戦とは、相手が先に攻撃してきたように見せかけるため、自軍に対して被害が出るように兵器を使用し、それを口実に本格的に攻勢にでる欺瞞作戦のことだ。

そしてバーンズ長官が示唆したのは、イギリスに亡命したロシアのスパイを毒物で殺害あるいは殺害しようとした「リトビネンコ事件」や「スクリパリ事件」のことだ。シリアについては、内戦を戦っていたアサド政権が反体制派の拠点にサリンを投下して大量の死者が出た事件を指している。このとき、アサド政権を支援していたのがロシア軍だった。

つまりロシアがアメリカとウクライナによる「生物兵器疑惑」について急に声高に言うようになったのは、戦況の悪化に焦るロシア軍が、「十八番」である化学兵器を使用する口実にするつもりなのだ、という主張だ。

これは重大な意味を持っていた。化学兵器（Chemical）は、核兵器（Atomic）、生物兵器（Biological）、と合わせてABC兵器と総称され、大量破壊兵器として他の通常兵器とは区別される。もしその一角である化学兵器がロシアによって使われれば、今のところウクライナに直接の介入は行っていないアメリカやNATOも黙っていられなくなる。じっさい、三月十一日には、バイデン大統領が、ロシアが化学兵器を使用した際は、「厳しい代償を課す」と記者会見で明言するに至った。

厳しい代償、とは何か、具体的には言わなかったが、すでに経済制裁は前例のない厳しいものになっている。だから普通に考えれば、化学兵器を使用した部隊への懲罰的な軍事攻撃といったものだろう。それが通常兵器によるものだとしても、米ロの直接対決となり、ロシアは報復し、再報復、ロシアによる核使用、第三次世界大戦という道がここからも見えてくる。

また、ロシアによる化学兵器の使用が大規模なものであれば、アメリカも大量破壊兵器での報復が選択肢になるが、ABCのうち化学兵器と生物兵器はアメリカは持っていない（はず）ので、つり合いがとれるのは核兵器による報復しかない、という話に論理的にはなる。となれば、その瞬間に核戦争が勃発する。化学兵器が使用されれば、ウクライナ侵攻は全く別のフェイズに突入するのだ。

当時の日本のテレビでも、この時ばかりは「識者」たちが、心の底から心配していることを隠せずに解説していたことを今も覚えている。彼らはそれが全面核戦争に至る可能性があるとは言わなかったが、表情からはその恐れも内心否定できずにいたことが見て取れた。

バイデン政権は、侵攻が始まる前、ロシアが「本気」であることを見抜いており、「侵攻がある」とあえて公言することで抑止しようとした。それを考えれば、いままたアメリカは、ロシアによる化学兵器使用の意思を示す信頼できる情報をつかんだのではないか。だからこそ、それを公言する戦略をとっているのではないか、つまりロシアは今度も本気なのではないか？

侵攻開始からまもなく三週間。東ヨーロッパの戦争が、「文明の消滅」を引き起こそうとしていた。

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