バービーの夫の「人生が大きく動いた」結婚から６年、結婚してから「好き」は減っていくものなのか

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第34回。今年で結婚して6年目になるバービーさんとつーたんさん。今回は、ちょうど結婚記念日である4月9日に収録したという、YouTubeの企画に夫婦揃って出演したときのエピソードをお伝えします。久しぶりに2人だけでランチをしながら、初デートの思い出やプロポーズの裏側などを語り合い、これまでの結婚生活を振り返ったそうですが、つーたんさんは、その対話を通してふと思ったことがあるといいます。

夫婦でYouTube出演後、大きな反響が

先日、妻と一緒に結婚情報誌『ゼクシィ』のYouTubeチャンネル『ゼクシィTV』に出演した。結婚記念日当日にランチをしながら、出会いからこれまでの夫婦生活を振り返るという企画だった。ドレスアップした妻との食事は久しぶりだ。撮影でありながらも、存分に楽しませてもらった。

YouTubeで動画が公開された後、撮影日のオフショット写真を僕のInstagramに投稿した。すると、予想以上の反響があった。2万件を超える「いいね」がつき、閲覧数は350万を突破。ネットニュースにも取り上げられ、多くのコメントが寄せられたのだ。

その反響の大きさはもちろん嬉しかったし、驚いた。しかし、僕の印象に残ったのは、数字そのものではなく、YouTubeのコメント欄にあったある一言だった。

「泣きました」

そのコメントを見たとき、僕は嬉しさと同時に、少し不思議な気持ちになった。しかも、そんなコメントは1件だけではなかったのだ。動画の中で妻が涙する場面があったので、それに対して心が動くことや、もらい泣きする人がいても不思議ではない。ただ、コメント欄に並んでいた言葉を読み進めていると、どうやらそれだけではない気がした。

動画の中で語ったのは、初デートの思い出やプロポーズの話など。それは僕にとって、もちろん特別な記憶だ。出会った日のこと。初めて二人で食事をした日のこと。少しずつ距離が近づいていった時間。プロポーズをすると決めた日の緊張。結婚するまでの、嬉しさや戸惑いや覚悟。

その詳しいエピソードは、以前、連載「僕の妻は“女”芸人」で書かせてもらった。当事者である僕にとっては、ただの昔話ではない。人生が大きく動いた、大切な物語でもあるし、人生そのものだ。

妻からの手紙の内容を聞いて……

しかし、今回の動画で僕たちが届けていたのは、その物語の山場をドラマチックに語り直す、というよりも、結婚して数年が経った今の夫婦として「あの頃、こんなことがあったよね」と笑いながら振り返る時間だった。

出会った頃はあんなに特別だった出来事が、今では夫婦の会話の中で、少し照れくさく、少しおかしく、そして当たり前のようになっていて、普段の会話と変わらないかのように語られている。

企画の中には、僕たちがお互いに用意した手紙を読みあうコーナーもあった。僕は日頃から、気持ちを言葉にする方だと思う。ありがとうも、好きも、大切に思っていることも、できるだけ妻に伝えるようにしている。

それでも、手紙となると少しわけが違う。便箋に言葉を書いて、改まった空気の中で、妻の前で読み上げる。結婚して6年目にもなると、それはなかなか恥ずかしい。

普段なら、家事の合間や、寝る前の何気ない会話の中でぽろっと言えることでも、手紙にした途端、急に輪郭がはっきりしてしまうので少し照れる。そして、妻が読んでくれた手紙の内容は、不思議なことに僕が書いた手紙とどこか似ているように感じた。

「結局、同じようなこと思ってたんだな」

そのことが、少しうれしかった。僕たちは結婚して6年経っても、大きくは同じ方向を向いているんだな、と思った。毎日一緒にいれば、相手の疲れているときのサインも、余裕がないときの視線も、少し面倒くさいところもわかってしまう。でも、改めて手紙にした時に、出てきたのは文句ではなかった。

ありがとう。

よくここまで来たね。

これからもよろしくね。

たぶん、そんなことだった。出会った頃の「好き」は、「もっと知りたい」という気持ちだった。今の「好き」は、「知っている」という安心感に重なる感情だ。そんなことを改めて感じられる良い機会だった。

妻への「好き」が増す、圧巻の光景

結婚して、娘が生まれて、生活はずいぶん変わった。恋人同士だった頃のように、ただ二人で好奇心のままに街へ繰り出して、食べたいものを食べて、好きなだけ話していればよかった時間とは違う。今は、娘のごはん、お風呂、寝かしつけ、保育園の準備……と娘が生活の中心となっている。

でも、僕が抱く妻への「好き」の引き出しは減っていない。むしろ増えたように思う。

妻が、娘と愛犬を両脇に抱えてあやしている姿を見ると落ち着く。女性のためにと立ち上げたプロジェクトに奔走する姿を見てそっと背中を押したくなる。両親を思いやる姿を見てほっこりする。昔とは違う種類の「好き」が、少しずつ増えていった。

たとえば、ある日の夜。

娘の機嫌があまりよくなく、シンクは洗い終わっていない食器で溢れ、畳まれていない洗濯物も山になっている。リビングには娘と愛犬のおもちゃが溢れ、まさに足の踏み場がない。僕自身も疲れていて、正直、それらと対峙する余裕があるとは言えなかった。

そんな中で、妻は娘を片方の腕に抱き、もう片方の腕には愛犬の神を抱えていた。圧巻の光景である。

母であり、愛犬の飼い主であり、妻であり、そしてたぶん本人はそのどれもを完璧にやろうとしているわけではない。ただ目の前の小さな命たちに、順番に話しかけ、あやし、笑わせようとしている。娘が笑う。その大きな笑い声に、神が迷惑そうな顔をする。妻がそれを見て、また笑う。その姿を見て、僕は思った。

ああ、好きだな、と。

それは、ドレスアップした妻を見たときの「かわいい」とは少し違う。出会った頃のように、まだ詳しく知らない相手に胸が跳ねる感じとも違う。

もっと生活に近くて、もっと頼もしい。この人と家族になったんだな、と思うような「好き」なのかもしれない。静かで、生活に近いところにある感情だった。

消えるのではなく、形を変えるもの

だから最近思うのだ。好きという感情は、消えるものではなく、形を変えるものなのかもしれない。好きという感情が時を経て変わりゆくのなら、せっかくならポジティブな感情に変換させていきたい。

恋愛感情が安心感になり、安心感が信頼になり、信頼が絆になっていく。そして、そのどれもが「好き」の一部なのだと思う。もしかすると、今回の動画に「泣きました」とコメントしてくれた方たちも、その移り変わりを尊いと感じてくれたのかもしれない。

プロポーズそのものでも、初デートの思い出でも、僕たち夫婦が特別だから、ということでもない。好きという感情が、時間とともに形を変えながらも残り続けること。結婚しても、子どもが生まれても、毎日の生活に追われても、相手を好きでいるということ。そんな当たり前のようで、案外見失いがちなことに、少し安心してくれたのかもしれない。

SNSを開けば、夫婦に関するニュースは少なくない。離婚、不倫、対立……もちろん、それらも現実の一部だ。でも現実は、それだけではない。

喧嘩しながらも一緒にいる夫婦もいる。文句を言いながらも支え合っている夫婦もいる。完璧ではないけれど、今日もどうにか笑い合っている家族もいる。たぶん僕たちも、その一組だ。

出会った頃の「好き」が、絆に姿を変え、今では家族を支えている。

というより、いろんな「好き」に姿を変えている、その一つが「絆」なのだろう。

36歳にもなる男が、妻への好きをつらつら書いて恥ずかしくないのか、ともう一人のドライな僕が囁いているが、気にしない。長いようで短い人生において「好き」を隠してしまう存在にするのはもったいないと思うから。

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