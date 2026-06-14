嵐の活動終了からわずか数日後、大野智（45）の新たな姿が話題を呼んでいる。かつて報じられた腕のタトゥーが、現在は左腕の手首近くまで伸びていると伝えられたのだ。

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2026年5月31日、東京ドームで26年半の活動を終了した嵐。大野はこの日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、松本潤（42）と二宮和也（42）は個人事務所で活動。櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）は引き続きSTARTO社に籍を置く。

2020年12月31日から2025年5月5日までグループ活動を一時休止していたが、その間もテレビ出演を続ける4人に対し、大野が公式の場に姿を現すことはなかった。

しかし2024年11月、「女性セブン」は沖縄・宮古島に滞在する大野の姿をキャッチ。黒く日焼けした肌と、顎にヒゲを生やした半袖短パン姿で、Tシャツの袖からはタトゥーがのぞく。大野が彫り師に頼んで、肩から腕にかけてタトゥーを入れたという。

「今回、約1年半ぶりに確認されたタトゥーは左腕の手首の近くまで入っていた。両肩から腕にとどまらず、活休中に彫り進めたのでしょう。幾何学模様のようなタトゥーは、大野が自身で下絵から考えたとか」（芸能関係者）

ネット上では驚く声も上がっている一方で、大野は昔から絵や創作に強いこだわりを持っていたことで知られる。

「好きなことを、ずっと今までやってきただけ」

2006年の嵐ツアー『ARASHIC ARACHIC ARASICK Cool＆Soul』のパンフレットで、大野は自身についてこう語っている。

《"作ること"が好きです！》

さらに、《作るのは好き。だけど、"縛られる"のが嫌い》とも明かし、学校などで技術を学ぶことについて、《教えてもらったことしかできなくなる気がする》と独自の考えを明かしている。

《その方法しかないわけじゃないし、自分で考えた『こうしてみよう！』ってやり方で延々失敗もして……それでもいいの（笑）。常識的じゃないやり方を編み出そう！ っていうのを楽しんでる》

2008年に発売した作品集『FREESTYLE』（角川グループパブリッシング）でも、《基本的においらの好きなことは、モノを作ったり描いたりすること。その好きなことを、ずっと今までやってきただけ》と記している。

松本が評した大野の美学

大野の創作へのこだわりについて、嵐のメンバーである松本は同作品集の中でこう評していた。

《普段はいたって普通にしてるけど、彼の中でその『常に変わらないでいる』っていうのは、美学なんだよね》

今回確認されたタトゥーは、自ら下絵を考えたとされる。

「タトゥーの下絵を自分で描くのも、大野にとっては自然なこと。20年以上前から大野の本質は驚くほど何も変わっていないことの証しともいえます」（同前）

変わったように見えて、変わっていない大野。左腕に刻まれた新たなタトゥーに驚く声は少なくない。だが、「作ることが好き」「縛られるのが嫌い」と語っていた20年前の言葉を振り返ると、その姿はむしろ大野らしくも映る。