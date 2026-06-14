「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神・芝２２００メートル）の予想を公開した。

粗品は「一見４強の感じもするが、伏兵も強力」と今年のメンバーを総括。クロワデュノール、ミュージアムマイル、レガレイラ、メイショウタバルの４頭が中心で、伏兵も「ビザンチンドリーム、シェイクユアハート、マイユニバース、ミクニインスパイアなどあげたらきりがない」と説明したが、「当然悩みに悩んだんですが、最後は消去法で本命になりました」と挙げたのが１番のダノンデサイルだった。さらに「上位４頭はそれぞれ決め手があり、展開次第でどの馬が勝ってもおかしくない。あくまで馬券内の可能性が高いので本命に挙げた」と付け加えた。

対抗には前日発売の単勝オッズで断然の１番人気に支持されている５番のクロワデュノールを挙げた。「最後まで本命と悩んだクロワデュノール。どう考えてもこのローテーションはキツい。大阪杯、天皇賞春はどちらも激戦で楽なレースではなかったと。調教、馬体写真を見ても今年のなかでは一番出来は悪いと思います」と評価を落とした理由を説明した。

また他の有力馬についても言及した粗品。昨年の王者メイショウタバルは「天候が味方しないと頭まではないと思うのでヒモ止まりになりました」と指摘。一昨年の有馬記念優勝馬レガレイラは「能力が高いのは間違いないんですが、臨戦過程があまり良いとは思えないので。あと大外ピンク帽も割引要素」と見解を示した。昨年の有馬記念を勝ったミュージアムマイルについても「臨戦過程が良いとは思えないです。枠の並び的に出遅れが致命的になりそうなので重い印を打てなかった」と説明。そのなかでダノンデサイルは「もたれて右回りが苦手なのは分かっているが、逆に不安要素はそれだけ」としている。

買い目は、すべて本命と対抗の２頭を軸にした３連複ながしで、（１）（５）―（４）（８）（９）（１２）（１３）（１４）（１５）（１６）の８点に各５００円、（１）（５）―（８）（１３）（１６）の３点に各５００円、（１）（５）（１７）の１点に２０００円、（１）（２）（５）の１点に２５００円としている。

春のＧ１シーズンも宝塚記念で終了するが、粗品は「Ｇ１シーズン終わりますね。ラストですね、いったん。こっからエグい。こっからホンマ変態しか見いひん、ヤバい時期に突入します」と夏競馬もやる気満々の様子。この投稿にコメント欄では「今すぐ本命変えてください」「これはダノン来てクロワ飛ぶパターンや」「全然クロワも本命やん」「勘弁してくれ」「予想通りの２頭軸だった」「買い目クロワ本命みたいなとこもあるやん」「どっちが粗品の本命？」「軸２頭共に飛びそう」「マイオク君たまに本命来ても外すことあるからな」「事実上、クロワも本命と同じ」「今回は粗品当たりそうなんだよな」「嫌な予感が的中した」「そろそろ勝ってるとこ見たいです」「なんで本命◎５クロワって言わねえんだよ」「嘘だと言ってくれ」「結局クロワも本命みたいなもんやんけ」などの反応が寄せられている。