◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、第４打席まで全て出塁。しかし、７回１死一塁で迎えた第５打席で中飛に倒れ、連続出塁は９打席で止まった。

ブーイングで迎えられた初回先頭の第１打席だった。大谷は１ボールから右腕バークの２球目、９４・２マイル（約１５１・６キロ）直球を完璧に捉えると、打球速度１０９・６マイル（約１７６・４キロ）、角度２６度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で右翼席にたたき込んだ。復帰初打席で見せたあまりの鉄人ぶりに球場は騒然となった。出場３戦連発となる１４号先頭打者弾。同アーチは今季５本目、通算２９本目だった。先発の山本由伸投手（２７）を援護する一発にもなった。

２回２死一塁で迎えた第２打席は四球。４回先頭の第３打席も四球を選んだ。大谷は１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の９回に１２号２ランを放ってからアクシデントを挟んで８打席連続で出塁としていた。６回先頭の第４打席も四球で９打席連続出塁。内訳は本塁打、四球、本塁打、右前打、四球、本塁打、四球、四球、四球だった。

大谷は１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表した。

１２日（同１３日）の試合も大事を取って治療に専念となった。この日、大谷は満を持して復帰。試合前には投手調整のキャッチボールを３日ぶりに行い、左膝の動きを確認。走塁練習でも感覚を確かめた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」としながら「（出場は）本人の意向もあったし、トレーナー陣の判断もあった。おとといの試合では予防的な意味で途中交代させたし、昨日は治療を受けた。今日は状態がとても良く、出場しても悪化することはないという確信がある。打撃に関してはとても良い状態だと思っている」と説明していた。

この日、先発の山本は６回まで１人の走者も出さないパーフェクト投球。前回登板から４０者連続アウトとなっている。