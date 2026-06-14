サッカーW杯2026が幕を開けた。今大会の日本代表は歴代最強と言われ、率いる森保一監督（57）は「優勝」を目標に掲げる。高校時代は無名の選手だった森保氏は、高卒で実業団のマツダに入団。そこから異色の"雑草キャリア"が進んでいく──。【前後編の後編】

【写真】事前合宿にサポートメンバーとして再招集された吉田麻也。5度目のW杯となるDF・長友佑都なども

「高卒でプロの指導者などあり得なかった」

1992年、日本代表監督に就任したハンス・オフト氏により守備的MFで招集されると「無名選手の選出」が話題になり、翌年には「ドーハの悲劇」をピッチ上で経験。そうしたキャリアを経て、引退後は指導者になると決意するが、「当時は高卒でプロの指導者などあり得なかった」とは、日本サッカーの「元祖GM」と呼ばれた今西和男氏（今年4月に85歳で逝去）の言葉だ。壁を乗り越えるため、仲間と話し、考えを伝える勉強を重ねさせたという。

「評価されなかった高校時代から日本代表に選ばれるまでになり、その喜びを人に伝えたいと思うようになった。試合中にタイムの取れないサッカーは、監督の代わりにチームをリードする森保君のような選手を育てなくてはならない。そのため、森保君には広島時代から"いい指導者は話をするだけでなく、話を聞くのが大事だ"と何度も指導しました」

そう振り返った今西氏の薫陶を受け、2004年に引退。コーチを経て2012年に広島の監督に就任すると1年目にJ1制覇を果たす。2013年と2015年もリーグタイトルを獲得し、4年で3度の栄冠に輝いた。

長友を選び、吉田をサポートに呼んだ理由

その森保氏は6月15日のオランダ戦を皮切りに2度目のW杯に挑んでいるが、今回は本番を前に緊急事態に見舞われた。

5月15日の最終メンバー発表の直前、左サイドのエースMF・三笘薫が所属するイングランド・プレミアリーグの試合で左太もも裏付近を負傷。大会期間中の復帰は困難で選外となった。中心選手のMF・南野拓実も昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大ケガを負い、代表を離脱している。メンバー入りしたMF・遠藤航も結局、負傷で開幕直前に離脱した。

そうしたなか森保氏がサプライズ招集したのが、5度目のW杯となる39歳のDF・長友佑都。また、前回主将を務めた37歳のDF・吉田麻也は、5月31日、本大会前最後の壮行試合での交代時に"代表引退"を印象づけるセレモニーがあった後、事前合宿にサポートメンバーとして再招集された。

サッカージャーナリストの財徳健治氏が語る。

「三笘不在のなか、長友よりもMF・佐藤龍之介のようなトップ下で頑張れる若い選手を入れたほうがよいとの考え方もある。それでも長友を選び、吉田をサポートに呼んだのは、精神的に引っ張る軸が今のチームに欠けていると森保監督が認識したからではないか」

そうした考えを支えるのはやはり、広島時代に培ったサッカー哲学だろう。今西氏の語った「監督の代わりにチームをリードする存在」が求められているのだ。

久保の力を発揮させるために

広島県サッカー協会会長、日本サッカー協会副会長などを歴任した野村尊敬氏が言う。

「森保は純粋人間で誠意がある男。凄い選手じゃないけど日本代表になった。試合はいつも最初から最後まで全力でプレーして、それが認められた。広島で監督になってからも選手がとにかく走って相手を弱らせ、終盤に勝負していた。最後まで走れる選手を作るのが森保サッカーの原点です」

その森保氏が広島時代から重視したのが、「選手同士が作るチームワーク」だといい、その点で今大会はベテラン勢が"秘密兵器"になり得る。

「今回のメンバーでキーマンは久保建英で、監督が言ってもなかなか聞かないが、先輩の言葉には素直に耳を傾ける気質です。長友や吉田が声をかけることで、久保の実力を存分に発揮させる。そんな役割を期待しているのではないか。実力とリーダーシップを兼ね備えて突出した選手がいないのは広島時代に似ていて、そのなかでチームワークを作るために、人をうまく配置している。今回の代表メンバーは選手個々の勝ちにいく意識がものすごく強い。そこでコーチにも名波浩、中村俊輔、長谷部誠ら代表の先輩を配し、全員がやる気になる空気をうまく作ろうとしている。それこそ、森保監督が得意とするところです」（野村氏）

無名から這い上がった森保氏の集大成の大会となるか。サポーターも固唾を呑んで見守っている。

▼▼▼前編記事▼▼▼

【はじめから読む→】サッカー日本代表・森保一監督の"雑草キャリア" 日本リーグ・マツダ入団時は「高卒同期6人の6番目評価」

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号