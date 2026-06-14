北中米3か国共催のサッカーW杯が幕を開けた。ベスト16だった前回大会から4年、日本代表の森保一監督（57）は「優勝」を目標に掲げる。ベテラン招集など独自のチーム作りをめぐる考え方の底流には、異色の"雑草キャリア"があった。【前後編の前編】

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体も大きくない、足も速くない、別段うまくもない

森保氏は長崎日大高校を卒業後の1987年、実業団のマツダに入団。Jリーグ創設後もマツダの後身にあたるサンフレッチェ広島を中心に選手、コーチ、そして監督としてキャリアを積んできた。

2018年に代表監督となり今大会は"歴代最強"の呼び声高いチームを率いる。広島県サッカー協会会長、日本サッカー協会副会長などを歴任した野村尊敬氏は、「そのチーム作りは広島時代から変わらない部分がある。特に今の代表での取り組みは広島の時に似ている」と評した。

森保サッカーの原点とされる広島――そこでの足跡を辿ると、苦労続きの歩みが浮かび上がる。

高校時代は無名の選手。それが日本サッカーの「元祖GM」と呼ばれた今西和男氏が総監督を務めた日本リーグ時代のマツダに異例の入団を果たし、大きく動き出す。

今西氏はW杯目前の2026年4月、85歳で亡くなったが、森保氏のプレーを初めて見た時の印象について、前回カタール大会直前の「週刊ポスト」取材に証言している。長崎日大の監督の要請を受けてコーチのハンス・オフト氏（後の日本代表監督）とともに長崎を訪ねた時のことをこう述懐していた。

「第一印象は、体も大きくない、足も速くない、それに別段うまくもない……。しかし、プレーの姿勢がよかった。ボールを持つとすぐ視線をピッチに戻す姿が目を引きました。視野が広く、先を読んでパスが出せる伸びしろのある逸材と判断して、採用を決めました」

ひとりだけ本社採用から外れて梱包の仕事

当時、マツダの選手は午前中に会社の仕事をし、午後からサッカーの練習というサイクルだった。

「森保君はサッカー部で高卒採用の同期6人のうち6番目の評価。しかも採用枠の都合で他の5人は本社採用だったのに、彼だけが関連会社のマツダ運輸に配属された。それでもふてくされることなく、午前中は真面目に梱包の仕事をやり、午後は喜んでサッカーの練習に取り組んでいました」

そう今西氏が評した前向きな勤勉さが評価され、1年後には本社採用に。ただ、実業団リーグでは引退後は会社員に戻るのが前提。今西氏は"サッカー選手である前によき社会人であれ"との考えから、人前で話したり、英会話を学んだり、レポートを書くことなどを森保氏に課したという。

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※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号