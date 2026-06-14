動物行動学の専門家が「飼ってはいけない」一度スイッチが入ると相手が死ぬまで離さない犬たち

「犬種選びのミスマッチ

空前のペットブームが続いている。SNSに溢れる愛らしい犬の動画や、ペットショップに陳列された子犬と「運命の出会い」……。欲しいと思えば、犬を手に入れるのは簡単だ。

一方で、保健所や愛護センターには、咬傷が原因で持ち込まれる犬が後を絶たない。時には、重篤な咬傷事故になることもある。

動物行動学を専門とする高倉はるか先生は、そうした事故の背景には「犬種選びのミスマッチ」があると指摘する。

東京大学および大学院で獣医学を学び、在学中にはカリフォルニア大学デービス校付属動物病院で動物行動治療学を学び、動物病院での診療や大学講師などを経て、現在は「ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案」をライフワークとしている高倉はるか先生の連載。

今回は、長年、私たちの最高のパートナーとされる犬の中で、「一般家庭向きではない」とされる犬についてお聞きした。

これまでどれだけ大人しくて忠実だったとしても、「絶対に家庭で飼うべきではない」と断言する犬種もあるという。それはどんな犬で、飼えない理由とは何か。はるか先生のインタビューでお伝えする。

一般家庭での飼育に向かない犬

「飼ってはいけない犬種」、それは「闘犬」です。

闘犬とは、かつて犬同士、あるいはライオンや牛などの動物と戦わせる娯楽が行われていた時代に「闘いに特化」させて改良してきた犬のこと。当時はどちらかが命を落とすまで戦わせることも多かったため、一度スイッチが入ったら、相手が致命的な怪我を負うまで攻撃をやめない、気質が荒く攻撃性の強い犬が理想とされました。

現在は動物保護の観点から禁止にする地域も広がりましたが、完全になくなったわけではありません。闘犬の血を引く中にも、ペットとして改良され、すっかり人気となった犬種もありますが、それでも私は「闘犬の血を引く犬種」は、一般家庭で飼うべきではないと考えています。

犬が悪いわけではなく、人間が長い年月をかけて、そのような気質になるよう改良してきたからです。

たとえば、ピットブル、土佐闘犬、ブルドッグ、ブルテリア、ボルドーマスティフなどのマスティフ系。

中でもピットブルは、イギリスやオーストラリア、ニュージーランドなどで飼育が禁止されていて、アメリカでは毎年のように咬みつきによる死亡事故が報告されています。日本でも、茨城県、佐賀県、札幌市など4つの自治体が条例で、特定犬制度（動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物として、政令で定めた犬種。飼育する際には「おりでの飼養」や「標識の掲示」などの遵守事項が定められている）を実施しています。

闘犬と言っても、普段は穏やかで、きちんとトレーニングを受けた子は、活動的な小型犬、中型犬よりも、むしろ大人しく見えるかもしれません。それでも、何かをきっかけに興奮状態に入ってしまうことがあり得ます。そして、いったんスイッチが入ってしまうと、飼い主さんの声が届かなくなり、誰にも制止できません。反射に近い、本能的な行動と言ったほうがいいかもしれません。

スイッチが入ってしまうと飼い主の制止が聞こえない、というのは、闘犬に限らないことです。

が、闘犬は、闘犬として改良されてきた中で、痛みに鈍くなり、引っ張られようが、殴られようが、何をされても相手に致命傷を負わせるまで、決して放しません。ピットブルのような大型犬の場合は、人間の力では決して止められないのです。

「うちの子は大丈夫」が事故を生む

犬による重大事故が起きるたびに、多くの飼い主さんが口にする言葉があります。

「まさか、うちの子が」という言葉です。

ピットブルの場合も、飼っている人ほど、「本当に穏やかで忠実」「吠えることなどもなく、小さな子どもが撫でまわしても、じっと我慢している」などと、その忠実性を口にします。実際、家族にも来客にも終始穏やかで、問題なく生涯を終える子もいます。

でも、それまで何年も問題なく暮らしていた犬が、ある日突然事故を起こしてしまうことがある。しかもその予兆は、長年一緒に暮らしてきた飼い主にも見えないのです。

ピットブルによる悲劇は、犬の咬傷事故の中でも圧倒的に多いのです。たとえば2022年10月、アメリカ南部テネシー州で飼い犬のピットブル2頭が当時2歳の女の子と5か月の男の子を襲い、2人を助けようとした母親にも襲いかかり、重傷を負わせました。2頭のピットブルは8年以上ペットとして飼われていたと言います。

また2025年4月、オハイオ州では夫婦が飼っていた3頭のピットブルが生後7カ月の赤ちゃんを咬み殺すという事件もありました。

アメリカ・カナダで長年犬咬傷事故を追跡している調査によれば、2025年の犬による死亡事故84件のうち64件がピットブルによるものでした。

危険なのはピットブルだけではない

闘犬と聞くと、多くの方はピットブルや土佐闘犬を思い浮かべると思います。もちろんそれらは代表的な闘犬ですが、闘犬として用いられた歴史を持つ犬種はそれだけではありません。

例えばブルドッグ。現在は愛玩犬として人気がありますが、もともとは牛と闘わせるために作り出された歴史があります。

また秋田犬も、かつて土佐闘犬の相手として、闘犬に利用された時代がありました。

もちろん、現在飼育されているブルドッグや秋田犬のすべてが危険だという話ではありません。ただ犬を飼う前に、犬種のルーツを知ることはとても大切です。

犬種は、人間が目的を持って作ってきているからです。

たとえば、牧羊犬には牧羊犬の本能があり、猟犬には猟犬の本能があります。同じように、闘犬には闘犬として求められてきた能力がある。

それを知らずに「かわいいから」「珍しいから」「人気だから」という理由だけで選ぶのはとても危険なことなのです。

闘犬だけが危険だと言いたいわけではありません。大型犬全般に共通するリスクもあります。それは、小型犬に咬まれても、怪我で済むことが多いでしょう。でも大型犬の場合は、一度の事故で重傷を負ったり、命に関わることがあります。

大型犬の中にも、レトリバーのように非常に穏やかな犬種もいます。それでも、私はうちの子どもたちが小学校高学年になるまでは、犬と子どもだけで過ごさせないようにしていました。犬が意思のある生き物である以上、「絶対に安全な犬」というのは存在しないのです。

特に小さな子どもがいる家庭では注意が必要です。犬から見れば、幼い子どもは急に走る、大声を出す、おもちゃを取る、しっぽを引っ張る、背中に乗るなど、大人は決してやらない、予測不能な「生き物」です。

子どもの行為に犬が戸惑う様子を、飼い主なのか、笑い声とともにSNSに投稿する動画を目にすることがありますが、犬には大きなストレスになっていることもあります。

これまで起きてしまった事故の多くは、「凶暴な犬だった」からではなく、犬と人間の認識のズレによって引き起こされています。

犬を飼う時は、「かわいいから」だけではなく、その犬種の歴史や行動傾向を知ったうえで迎えていただけたらと思います。

◇どんなに人好きで飼い主に忠実な犬でも、捕食者としての狩猟本能がDNAのどこかに組み込まれている限り、「絶対に安全はない」とはるか先生は言う。

個体の性格や意思に関わらず、それは「本能」によるものだからだ。

過去には、「14歳になるまでに、犬を飼っている10代の若者は、社会的孤立、非行、攻撃性、ネガティブ思考といった不健康な行動がはるかに少ない」という研究結果もあり、子を持つ親が積極的に犬を迎え入れることがある。

だが、はるか先生は、子が10歳以下の場合は、犬種をよく選ぶよう、注意を促す。

それは、なぜなのか。また、どんな犬ならいいのか。

後編「初めて犬を飼う時は『賢い犬』は避けるべき？動物行動学者が教える『犬も家族も幸せになる』犬種選びの正解」で詳しくお伝えする。

【後編】初めて犬を飼う時は「賢い犬」は避けるべき？動物行動学者が教える「犬も家族も幸せになる」犬種選びの正解