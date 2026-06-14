「昨日も佑都さんが食べました」長友選手の専属シェフが直伝。鶏肉に替えたシューマイが肉感たっぷりな理由

日本代表として長年活躍し続ける長友佑都選手。現在開幕中の「FIFAワールドカップ2026」でもメンバー入りを果たし、アジア人初となる5大会出場という快挙を遂げた。

39歳という年齢を迎えても第一線で戦い続ける背景には、徹底したプロ意識がある。日々のトレーニングはもちろん、“食”への高い関心もその一つだろう。

そんな長友選手の食生活を、10年以上にわたってサポートするのが専属シェフの加藤超也さんだ。このたび、その経験を生かした自身3冊目となるレシピ本『鶏が主役！ 超タンパクめし』を刊行した。

本書はタイトルの通り、鶏肉に焦点をあてた一冊。刊行を記念し、加藤さんへのインタビューとともに、本書から厳選したレシピを数回にわたって紹介する。

今回は、ジューシーな肉感を味わえる「トリヒキシューマイ」。豚ではなく鶏のひき肉を使い、さらに“肉感を味わうため”の工夫があった。

「トリヒキシューマイ」

空腹を満たす肉肉しさ、ここに極まれり！

あえて薄いワンタンの皮を使うのは、鶏肉をより感じやすくするため。

鶏ももひき肉が出す「ぶりん」とした弾力と

ごま油をきかせたパンチのある味つけにごはんがすすみます。

加藤家では息子の弁当おかずとしても活躍しています！

【材料（2人分）】

鶏ひき肉（もも）…200g

塩…2g

砂糖…5g

A

・しょうがのすりおろし、オイスターソース、ごま油…各小さじ1

・あらびき黒こしょう…適量

B ↓さっとまぜる

・玉ねぎのみじん切り…50g

・かたくり粉…大さじ1/2

ワンタンの皮…8枚

【作り方】

(1)たねを作る

ボウルにひき肉を入れ、塩と砂糖を加えて粘りけが出るまでまぜる。Aを加えてまぜ、まとまったらBを加えて、ゴムべらでさっくりまぜる。

(2)成形する

ワンタンの皮1枚を手のひらに広げ、(1)の1/8量をのせる。親指と人さし指で軽くしぼるようにし形をととのえる。残りも同様にする。

(3)蒸す

せいろにクッキングシートを敷いて(2)を並べ入れて蒸し器にのせ、ふたをして10〜13分蒸す。器に盛り、好みで酢、こしょうを添える。

【超うま】

あらかじめ玉ねぎをかたくり粉にまぶしておくと、余分な水分が出ずふっくらとした仕上がりに。

ワンタンの皮で“肉感”アップ

「トリヒキシューマイ」は、長友選手に提供する食事でも頻繁に登場する定番メニューで、取材前日にも作ったそうだ。

「豚のひき肉を使ったシューマイも『美味しい』と言ってくれます。でも鶏のひき肉で作ると、表現としては“むっちり”というか、弾力のある食感に仕上がる上に、脂質は豚より控えめなので、さっぱり食べられると言って、気に入ってくれています」（加藤超也さん、以下同）

さらにこのシューマイにはもうひとつ特徴が。シューマイの皮ではなく、“ワンタンの皮”を使っていること。

「たんぱく質をしっかり摂ってほしいという僕からのメッセージを込め、今回はシューマイの皮よりも薄いワンタンの皮を使いました。より鶏肉の弾力のある“肉感”を楽しむことができます。もちろん、シューマイの皮でも美味しく作れます」

ワンタンの皮は薄いので、できるだけ水分を皮に浸透させないことがポイント。

「水分が多いと、お肉が皮からはがれやすくなってしまうんです。コツは、刻んだ玉ねぎに片栗粉を先にまぶしておくこと。ひき肉と混ぜる前に、玉ねぎの水分を片栗粉に吸わせておくと餡が水っぽくならず、皮もはがれにくくなります。さらに餡を包んだら時間をおかず、なるべく早く蒸すようにしてください。包んでから蒸すまでのタイムラグは、できるだけ短い方がうまく仕上がります。夕飯に少し多めに作っておくと、翌日のお弁当にも使えますよ」

レパートリーを増やして鶏を味方に

長友佑都選手の専属シェフとして体づくりの一端を担う加藤さん。現在はサッカー界にとどまらず、さまざまな分野で世界を舞台に活躍するアスリートの食をサポートしている。

そんな加藤さんが、数ある栄養素の中でも積極的に取り入れてほしいと日ごろから言い続けているのがたんぱく質。中でも鶏を積極的に取り入れてほしいと語る。

「鶏肉は調理もしやすく、食べやすい食材です。とくに成長期のお子さんがいる家庭では、たんぱく質をしっかり摂るためにも非常に優秀な食材だと思います。

良質な食事を摂ってほしいとは思うものの、家計のことも考えなくてはなりません。その点、価格も安定している鶏肉はとても優秀な食材です」

もう一つのポイントは、バリエーションの豊富さ。

「ももに胸、手羽元や手羽中、ささみやハツや砂肝、レバーなどの内臓系にひき肉や卵も加われば、さらにそのレパートリーは広がります。ただ、どうしても家庭で作り続けていると、マンネリ化してしまいますよね。レパートリーが増えることで、献立を考える負担も減るのではないかと思います。この一冊を通して、鶏料理にはこんなにもバリエーションがあるということを感じてもらえたらと思います。卵を使った蒸しパンなどおやつにもなるレシピも紹介していますので、ぜひ活用してください」

【加藤超也（かとう てつや）プロフィール】

株式会社Cuore所属。2016年に長友佑都選手の専属シェフに就任し、以降は世界各国に同行しながら、日々の食事づくりや栄養面のアドバイスを通じてサポートを続けている。現在も長友選手のコンディション管理を食の面から支え、39歳でW杯日本代表入りを果たす身体づくりを、たんぱく質と良質な脂質を意識した食事で後押ししている。

※レシピは『鶏が主役！超たんぱくめし』より抜粋

取材／笹本絵里（FRaUweb）

W杯5大会連続代表入りが決まった長友選手の専属シェフが自分のレシピを封印「佑都さんがいつもよりうまい」と言ったから揚げ