【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13・14日）

【映像】元F1ドライバーが抜き去る話題の瞬間

日本時間13日の午後11時、フランスのサルトサーキットで、ル・マン24時間レースが盛大にスタートした。レース序盤、プジョーを駆る元F1ドライバーが、フェラーリのマシンを颯爽と追い抜き、モータースポーツファンの心をくすぐる場面があった。

レース開始から45分が経過したあたりで、縞模様が刻まれたプジョーの93号車が、前方を走っていたフェラーリの83号車に狙いをつける。93号車は長いストレートで一気に横に並びかけると、ストレート終わりのコーナー入り口では鮮やかにインに入り、見事なオーバーテイクシーンを見せつけた。

この時、プジョーのハンドルを握っていたのは、元F1ドライバーのポール・ディ・レスタである。2011年から2013年まで、フォースインディアでF1に参戦していた現在40歳のディ・レスタが、26歳にしてフェラーリのファクトリー（ワークス）ドライバーの座に収まったフィリップ・ハンソンを上回った形だ。

一方、ハンソンとしてはこのパッシングに納得がいかなかったのか、無線でチームスタッフから「もう少しプッシュしろ」と言われると、「黙れ！黙れ！」と感情を露わにして言い返す場面も見られた。まだ先は長いレースだが、その後、83号車は93号車に対して猛烈にプッシュしている。

今回がル・マン8回目の出場となる懐かしのF1ドライバーが、F1では絶対に勝てなかったフェラーリのマシンを攻略したことで、視聴者からは、「ディレスタ懐かし、元Ｆ１」「完璧なスリップストリーム」「ディレスタは最近F1のインタビュアーやってるからよく見る」「フェラーリキレてて草」など、喝采のコメントが寄せられた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）