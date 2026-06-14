【豊臣兄弟！ 第23話】信長、官兵衛の子を始末するよう命令 ためらう秀吉＆小一郎
【モデルプレス＝2026/06/14】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第23話が6月14日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」にサプライズ出演した人気芸人
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。半兵衛は、ためらう秀吉と小一郎に、幼い命を救う策を提案。だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
（modelpress編集部）
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第23話あらすじ
荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。半兵衛は、ためらう秀吉と小一郎に、幼い命を救う策を提案。だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
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