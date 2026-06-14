【10回切って倒れない木はない 最終話】けがを負ったミンソク、桃子に別れ告げる
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の最終話が14日に放送される。
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
「桃子さんには、もう会えません」。理想のホテルの実現を夢見ていた韓国の財閥御曹司ミンソクは、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に刺されてけがを負い、車椅子の生活に。周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、愛する桃子のために何もしてやれない自分自身に耐えきれず、桃子に一方的に別れを告げ、日本を離れ韓国へ。
それから1カ月、ソウルの家で養兄･ヒスン（キム・ドワン）と暮らすミンソクは、仕事への意欲も、リハビリする気力もなくし、桃子と約束した“理想のホテルを作る”という夢も見失ってしまう。
一方の桃子も、ミンソクが日本を去ってから、ちゃんと笑うことができなくなってしまう。桃子に本来の笑顔を取り戻してほしい幼なじみの山城拓人（京本大我）は、ミンソクのスマホに何度もメッセージを送る。そんな中、拓人のもとに、ミンソクの実父・青木優（田辺誠一）が訪ねて来て…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」最終話あらすじ
「桃子さんには、もう会えません」。理想のホテルの実現を夢見ていた韓国の財閥御曹司ミンソクは、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に刺されてけがを負い、車椅子の生活に。周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、愛する桃子のために何もしてやれない自分自身に耐えきれず、桃子に一方的に別れを告げ、日本を離れ韓国へ。
それから1カ月、ソウルの家で養兄･ヒスン（キム・ドワン）と暮らすミンソクは、仕事への意欲も、リハビリする気力もなくし、桃子と約束した“理想のホテルを作る”という夢も見失ってしまう。
一方の桃子も、ミンソクが日本を去ってから、ちゃんと笑うことができなくなってしまう。桃子に本来の笑顔を取り戻してほしい幼なじみの山城拓人（京本大我）は、ミンソクのスマホに何度もメッセージを送る。そんな中、拓人のもとに、ミンソクの実父・青木優（田辺誠一）が訪ねて来て…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】