米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がヤンキースの強打者ジャンカルロ・スタントン外野手（36）が、ベースランニング中にふくらはぎを痛め、復帰時期が後退したことについて報じている。

スタントンは4月下旬から右ふくらはぎの肉離れで負傷者リスト（IL）入りしており、早ければ来週にも復帰する見込みだったが、その計画は大きく後退した可能性がある。これは、すでにアーロン・ジャッジ、トレント・グリシャムを欠くヤンキース打線にとって痛手となる。

スタントンの離脱長期化により、一塁手ポール・ゴールドシュミットの出場機会は引き続き確保される見通し。スタントンが健康だった時は一塁での併用起用が多かったが、現在はゴールドシュミットがほぼ毎日出場している。ベン・ライスは一塁から指名打者（DH）へ回っている。

スタントンは今季24試合で打率.256、3本塁打、OPS.724とリーグ平均レベルの打撃成績を残していた。昨季は2024年にDH専任だった状況から外野守備に復帰し、18試合で守備にも就いた。しかし今季はまだ一度も外野を守っておらず、今回のふくらはぎの再発によって、当面は守備に就く可能性も低くなった。

スタントンにとって故障との戦いは近年の大きな課題。500打席以上に到達したのは2021年が最後。その後はアキレス腱、ハムストリング、肘などの故障に悩まされてきた。右ふくらはぎの負傷も初めてではなく、2021年と2022年にも同じ部位を痛めている。現時点では、スタントンがいつリハビリを再開できるかは不明。ブーン監督によれば、今回の再発を受けて追加の画像診断を行う可能性もあるという。